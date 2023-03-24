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    Победит ли Австралия Эквадор?

    Австралия — Эквадор. Прогноз, ставка (к. 3.19) на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Австралия — Эквадор
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    Австралия проведет первый матч после ЧМ-2022
    Австралия сыграет на своем поле с Эквадором в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 12:00 мск. Австралия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Марта 2023 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 12:00 Эквадор Эквадор
  • Кито
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    Австралия

    Сборная Австралии провела отличный чемпионат мира 2022 в Катаре, где во второй раз в своей истории вышла в плей-офф турнира.

    Опередив Данию и Тунис, а также уступив Франции, «Соккеруз» заняли второе место, после чего в 1/8 финала уступили будущему чемпиону Аргентине — 1:2.

    Коэффициенты матча Австралия — Эквадор

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    После чемпионата мира в Катаре коллектив не проводил матчей.

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    В последних девяти матчах во всех турнирах хозяева потерпели лишь два поражения при семи победах, а значит способны вновь выиграть.

    Эквадор

    Тем временем Эквадор не попал в плей-офф мундиаля-2022. На групповом этапе эта сборная не одержала ни одной победы и заняла третье место.

    Команда опередила в своем квартете лишь хозяев турнира Катар и пропустила вперед Нидерланды, а также Сенегал.

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    • В последних шести матчах южноамериканцы одержали только одну победу при одном поражении, поэтому ему будет сложно выиграть.

    При этом коллектив проиграл только один раз в последних 10 поединках во всех турнирах, так что шансы на ничью немалы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Эквадор, коэффициент на победу которого равен 2,56. Успех Австралии оценивается в 2,66, ничья — в 3,19.

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    В девяти из 14 последних матчей гостей была зафиксирована ничья.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,19.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 1,5 голов за 2,83, ведь в шести из девяти последних матчах гостей было забито меньше 1,5 мячей.

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    Австралия — Эквадор: прогноз, ставка (3.19), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Победит ли Австралия Эквадор?
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