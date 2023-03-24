Австралия сыграет на своем поле с Эквадором в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 12:00 мск. Австралия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Сборная Австралии провела отличный чемпионат мира 2022 в Катаре, где во второй раз в своей истории вышла в плей-офф турнира.

Опередив Данию и Тунис, а также уступив Франции, «Соккеруз» заняли второе место, после чего в 1/8 финала уступили будущему чемпиону Аргентине — 1:2.

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После чемпионата мира в Катаре коллектив не проводил матчей.

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В последних девяти матчах во всех турнирах хозяева потерпели лишь два поражения при семи победах, а значит способны вновь выиграть.

Эквадор

Тем временем Эквадор не попал в плей-офф мундиаля-2022. На групповом этапе эта сборная не одержала ни одной победы и заняла третье место.

Команда опередила в своем квартете лишь хозяев турнира Катар и пропустила вперед Нидерланды, а также Сенегал.

В последних шести матчах южноамериканцы одержали только одну победу при одном поражении, поэтому ему будет сложно выиграть.

При этом коллектив проиграл только один раз в последних 10 поединках во всех турнирах, так что шансы на ничью немалы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Эквадор, коэффициент на победу которого равен 2,56. Успех Австралии оценивается в 2,66, ничья — в 3,19.

В девяти из 14 последних матчей гостей была зафиксирована ничья.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,19.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 1,5 голов за 2,83, ведь в шести из девяти последних матчах гостей было забито меньше 1,5 мячей.