Австралия
Сборная Австралии провела отличный чемпионат мира 2022 в Катаре, где во второй раз в своей истории вышла в плей-офф турнира.
Опередив Данию и Тунис, а также уступив Франции, «Соккеруз» заняли второе место, после чего в 1/8 финала уступили будущему чемпиону Аргентине — 1:2.
Коэффициенты матча Австралия — Эквадор
После чемпионата мира в Катаре коллектив не проводил матчей.
В последних девяти матчах во всех турнирах хозяева потерпели лишь два поражения при семи победах, а значит способны вновь выиграть.
Эквадор
Тем временем Эквадор не попал в плей-офф мундиаля-2022. На групповом этапе эта сборная не одержала ни одной победы и заняла третье место.
Команда опередила в своем квартете лишь хозяев турнира Катар и пропустила вперед Нидерланды, а также Сенегал.
В последних шести матчах южноамериканцы одержали только одну победу при одном поражении, поэтому ему будет сложно выиграть.
При этом коллектив проиграл только один раз в последних 10 поединках во всех турнирах, так что шансы на ничью немалы.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Эквадор, коэффициент на победу которого равен 2,56. Успех Австралии оценивается в 2,66, ничья — в 3,19.
В девяти из 14 последних матчей гостей была зафиксирована ничья.
Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,19.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 1,5 голов за 2,83, ведь в шести из девяти последних матчах гостей было забито меньше 1,5 мячей.