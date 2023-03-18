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    «Тоттенхэм» потеряет очки на поле «Саутгемптона»

    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.46) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 18 марта 2023 года

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    «Тоттенхэм» проиграл три из четырех предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ
    «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Марта 2023 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» по-прежнему находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав в 27-vи матчах 22 очка.

    Несколько дней назад у «святых» была шикарная возможность подняться со дна, но вместо этого они взяли и проиграли на своем поле «Брентфорду» (0:2).

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Тоттенхэм

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    Примечательно, что это случилось сразу после гостевой ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Да, на «Олд Траффорд» команда Рубена Сельеса выстояла во много благодаря тому, что еще в первом тайме в составе соперника был удален Каземиро, ключевой игрок средней линии.

    Но в любом случае «Саутгемптон» показал, что его рано списывать со счетов. И подтвердил, что недавние победы над «Лестером» и «Челси» не такая уж и случайность.

    Все прогнозы на АПЛ

    В игре с «Брентфордом» аутсайдер АПЛ, прежде всего, показал слабую игру в атаке. Один удар в створ за 90 минут — это, безусловно, провал.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 27-ми матчах 48 очков. Отрыв от «Ньюкасла» составляет четыре очка, но у конкуренте есть еще две игры в запасе.

    Туром ранее «шпоры» выиграли на своем поле у «Ноттингем Форест» — 3:1. Автором дубля стал Харри Кейн.

    Но даже с учетом этого прошлая неделя получилась не самой удачной для команды Антонио Конте. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» (0:0) и вылетел из Лиги чемпионов.

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    • Между тем, «Тоттенхэм» выиграл четыре из четырех предыдущих матчей в АПЛ. В конце февраля «шпоры» уверенно разобрались с «Челси».

    Но в контексте предстоящей встречи важно отметить, что «Тоттенхэм» проиграл три из четырех предыдущих матчей на выезде в рамках чемпионата Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Тоттенхэма» — за 1.81.

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    Скорее всего, у команды Конте будут проблемы. Несмотря на поражение от «Брентфорда», «Саутгемптон» действительно существенно прибавил, с тех пор как у руля команды оказался испанец Сельес.

    В предстоящем матче «святые» как минимум не проиграют. «Тоттенхэм» слабо проводит гостевые матчи.

    Ставка — победа «Саутгемптона» или ничья за 2.01.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.46.

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    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» потеряет очки на поле «Саутгемптона»
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