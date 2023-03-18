«Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» по-прежнему находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав в 27-vи матчах 22 очка.

Несколько дней назад у «святых» была шикарная возможность подняться со дна, но вместо этого они взяли и проиграли на своем поле «Брентфорду» (0:2).

Коэффициенты матча Саутгемптон — Тоттенхэм 1X2Новым игрокам 4.503.651.80Фрибет$40

Примечательно, что это случилось сразу после гостевой ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Да, на «Олд Траффорд» команда Рубена Сельеса выстояла во много благодаря тому, что еще в первом тайме в составе соперника был удален Каземиро, ключевой игрок средней линии.

Но в любом случае «Саутгемптон» показал, что его рано списывать со счетов. И подтвердил, что недавние победы над «Лестером» и «Челси» не такая уж и случайность.

Все прогнозы на АПЛ

В игре с «Брентфордом» аутсайдер АПЛ, прежде всего, показал слабую игру в атаке. Один удар в створ за 90 минут — это, безусловно, провал.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 27-ми матчах 48 очков. Отрыв от «Ньюкасла» составляет четыре очка, но у конкуренте есть еще две игры в запасе.

Туром ранее «шпоры» выиграли на своем поле у «Ноттингем Форест» — 3:1. Автором дубля стал Харри Кейн.

Но даже с учетом этого прошлая неделя получилась не самой удачной для команды Антонио Конте. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» (0:0) и вылетел из Лиги чемпионов.

Между тем, «Тоттенхэм» выиграл четыре из четырех предыдущих матчей в АПЛ. В конце февраля «шпоры» уверенно разобрались с «Челси».

Но в контексте предстоящей встречи важно отметить, что «Тоттенхэм» проиграл три из четырех предыдущих матчей на выезде в рамках чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Тоттенхэма» — за 1.81.

Скорее всего, у команды Конте будут проблемы. Несмотря на поражение от «Брентфорда», «Саутгемптон» действительно существенно прибавил, с тех пор как у руля команды оказался испанец Сельес.

В предстоящем матче «святые» как минимум не проиграют. «Тоттенхэм» слабо проводит гостевые матчи.

Ставка — победа «Саутгемптона» или ничья за 2.01.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.46.