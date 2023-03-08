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    ПАОК оперативно расправится с «Ламией»

    «Ламия» — ПАОК. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Греции, 8 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ламия» — ПАОК
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    ПАОК
    «Ламия» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках полуфинала Кубка Греции. Матч пройдет 8 марта, начало — в 20:00 мск. «Ламия» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ламия»

    Эта команда проводит абсолютно провальный сезон. «Ламия» находится на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Греции.

    «Ламия» пока явно стоит на вылет. В 25 матчах она выиграла всего лишь два раза, да и забила команда всего 12 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Ламия» добыла три очка. Дома команда обыграла «Арис» (2:1).

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    Матчи с ПАОКом для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ламия» проиграла четырежды.

    Нет сомнений, что хозяева будут действовать вторым номером. Вот только «Ламии» нужно очень хорошо постараться, дабы сдержать атаки соперника.

    ПАОК

    ПАОК нынешний сезон откровенно проваливает. Нынешнее 4 место явно не устраивает, сколь и факт отставания от лидера в 5 очков.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 25 матчах забито всего лишь 42 мяча в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Дома ПАОК смог уверенно переиграть скромный «Ионикос» (6:0).

    Разумеется, в Кубке Греции ПАОК намерен выступить куда более продуктивно. Команда способна побороться за трофей.

    ПАОК явно не собирается откладывать дело в долгий ящик. Так что ждем от гостей острых атак с первых минут матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПАОКа предлагают — 1.50.

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    На викторию «Ламии» дают — 8.00, ничья оценена — в 3.80.

    ПАОК выглядит куда сильнее соперника, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа ПАОКа в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора ПАОКа -1.5 за 2.42.

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    «Ламия» — ПАОК: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на футбол. ПАОК оперативно расправится с «Ламией»
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