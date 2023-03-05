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    «Енисей» в домашнем матче возьмет реванш у «Волгаря»

    «Енисей» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Первая лига, 5 марта 2023 года

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    «Енисей»
    «Енисей» сыграет на своем поле с «Волгарь» в рамках 21-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 5 марта, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Марта 2023 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Енисей»

    Команда является одним из лидеров российской Первой лиги. «Енисей» занимает 4-е место в лиге с 34 очками в активе. Команда отстает от 2-го места на 4 балла. Именно вторая позиция гарантирует прямой выход в российскую Премьер-лигу.

    Команда проводит отличный сезон, всерьез претендуя на повышение в классе. Из 20-и матчей «Енисей» выиграл 9 раз и всего лишь 4 матча проиграл. Главная причина успеха команды — это оборона. «Енисей» пропустил всего лишь 21 гол в 20-и матчах.

    Коэффициенты матча Енисей — Волгарь

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    В последних 5-и матчах в Первой лиге у «Енисея» всего одно поражение от «Велеса» (0:2), две победы и два ничейных результата. За этот период команда забила 5 голов и 4 пропустила.

    Прогнозы на ФНЛ

    В нынешнем сезоне «Енисей» отлично играет на своем поле. Команда занимает 2-е место в лиге по этому показателю, выиграв 7 домашних матчей из 9-и. В предстоящем матче команда сыграет с середняком Первой лиги «Волгарем», который в последнее время набрала хороший ход.

    «Волгарь»

    Команда является середняком в российской Первой лиге, но при этом имеет шансы зацепиться за матчи плей-офф чемпионата. «Волгарь» занимает 8-е место с 30-ю очками в активе, до необходимой 4-й строчки команде не хватает 4 балла.

    «Волгарь» показывает надежную игру в обороне, команда пропустила всего 19 мячей за сезон — это третье место в лиге по этому показателю. Команда выступала надежно и в последних матчах Первой лиги перед зимней паузой.

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    • В последних 4-х матчах «Волгарь» два раза выиграл и по одному матчу проиграл и сыграл вничью. За этот период команда пропустила всего 4 мяча и 6 забила.

    Примечательно, что «Волгарь» и «Енисей» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 5-го тура Первой лиги астраханская команда на своем поле уверенно обыграла соперника (2:0), сделав результат во втором тайме.

    «Волгарь» довольно слабо играет в гостях. Команда выиграла всего 3 игры из 9-и на чужом поле, но несмотря на это, «Волгарь» выиграл два последних гостевых матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Волгаря» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.60.

    «Енисей» проводит хороший сезон, команда имеет большие задачи и стабильно набирает очки на своем поле. Можно предположить, что хозяева возьмут свои очки в упорной борьбе.

    Наш прогноз — Победа «Енисея» и тотал 3.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Волгаря» 0.5 меньше за 2.19.

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    «Енисей» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Енисей» в домашнем матче возьмет реванш у «Волгаря»
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