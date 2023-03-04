Предстоящий матч 23-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Вердером» состоится 4 марта в 17:30 по мск. Он пройдет в Аугсбурге на «ВВК Арене». «Аугсбург» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

В текущем сезоне «Аугсбург» борется за выживание. Его позиция шаткая, несмотря на отрыв от зоны вылета на 5 очков. Еще много времени и все может измениться.

Тем временем команда проиграла 3 из 5 матчей в Бундеслиге и набрала за отрезок 6 очков, обыграв «Хоффенхайм» и «Байер» с одинаковым счетом 1:0.

Коэффициенты матча Аугсбург — Вердер 1X2Новым игрокам 2.303.602.90Фрибет$40

Поражений у хозяев все равно больше — 7 побед против 12 неудач. Вдобавок коллектив не является забивающей командой, так как 26 голов за 22 тура — это третий с конца результат.

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К матчу «Аугсбург» подходит с поражение от «Герты». В том поединке команда пропустила 2 мяча и не смогла ничем ответить.

«Вердер»

«Вердер» идет значительно выше по таблице. Он имеет 30 очков и находится на 9-й позиции. В его активе на 2 поражения меньше, но при этом на две победы больше.

В прошлом туре бременцы крупно выиграли у «Бохума». Коллектив забил ему 3 безответных мяча. Один из голов на свой счет записал Никлас Фуллкруг, который лидирует в гонке бомбардиров турнира с 14 голами.

Эта победа позволила прервать неудачную серию после матчей с «Айнтрахтом» (0:2) и дортмундской «Боруссией» (0:2).

Это были два единственных матча команды за последние 6 выступлений, в которых она не смогла отличиться забитыми мячами.

Прогноз и ставки

Фаворитов здесь нет. Котировки составляют 2.35 в одну сторону и 3.00 — в другую.

После победы над «Бохумом» «Вердер» привлек внимание. Он вполне может добыть очки в предстоящей игре, несмотря на то, что ранее проиграла «Аугсбургу» дважды.

Тем нем менее если бы не календарь, то результаты были у «музыкантов» куда лучше. У них есть Фуллкруг, который всегда выручит. «Аугсубрг» потерпит очередное фиаско в чемпионате. Ставка — победа «Вердера», но с форой 0 для подстраховки.

Также ставим на гол Никласа Фуллкруга, который в этом сезоне в отличной форме.