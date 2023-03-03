В рамках 30-го тура второго испанского дивизиона ФК «Андорра» на своем поле сыграет против «Лас-Пальмаса». Поединок состоится 3 марта и начнется в 23:00 по мск. ФК «Андорра» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ФК «Андорра»

Абсолютный дебютант Сегунды очень даже неплохо провел первую часть чемпионата и даже претендовал на место в плей-офф, но затем сильно сдал и сейчас идет в нижней части турнирки в шести очках от зоны вылета.

Клуб из княжества за 29 проведенных матчей смог выиграть в десяти из них, 14 раз он еще уходил с поля поверженным и пять матчей свел вничью, забил 28 голов, а пропустил на мяч меньше.

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«Андорра» крайне неудачно провела отрезок из последних семи встреч чемпионата, проиграв шесть из них при одном выигрыше. В минувшем туре она уступила в гостях 1:2 сантандерскому «Расингу».

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Дома команда смогла выиграть семь встреч из 14 проведенных при шести фиаско и одном мировом исходе. Причем пропустила только девять мячей.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» с 56 зачетными пунктами находится во главе турнирной таблицы второго испанского дивизиона. От третьей позиции он оторвался всего на три очка, так что борьба за выход в Примеру будет жаркой.

Островитяне в текущем первенстве за 29 проведенных игр потерпели только три фиаско, 11 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 15 викторий. Разница мячей составляет 35:15.

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К данной же встрече «желто-синие» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписали три мировые и шесть встреч выиграли. В прошлом туре они дома одолели со счетом 2:0 аутсайдера «Понферрадину».

Вдали от дома в этом розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» уступил пока только раз, семь матчей еще закончил вничью и смог добиться шести выигрышей.

В первом круге островитяне на своем поле взяли верх над ФК «Адоррой» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 2.60.

На викторию «Андорры» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.00.

Так как «Андорра» дома надежно играет в обороне, а «Лас-Пальмас» имеет самую сильную защиту в лиге, то в данном противостоянии прогнозируем не более одного забитого гола.