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    Забитых мячей будет крайне мало

    ФК «Андорра» — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Испании, 3 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на ФК «Андорра» — «Лас-Пальмас»
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    «Лас-Пальмас»
    В рамках 30-го тура второго испанского дивизиона ФК «Андорра» на своем поле сыграет против «Лас-Пальмаса». Поединок состоится 3 марта и начнется в 23:00 по мск. ФК «Андорра» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Марта 2023 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 23:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    ФК «Андорра»

    Абсолютный дебютант Сегунды очень даже неплохо провел первую часть чемпионата и даже претендовал на место в плей-офф, но затем сильно сдал и сейчас идет в нижней части турнирки в шести очках от зоны вылета.

    Клуб из княжества за 29 проведенных матчей смог выиграть в десяти из них, 14 раз он еще уходил с поля поверженным и пять матчей свел вничью, забил 28 голов, а пропустил на мяч меньше.

    Коэффициенты матча ФК Андорра — Лас-Пальмас

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    «Андорра» крайне неудачно провела отрезок из последних семи встреч чемпионата, проиграв шесть из них при одном выигрыше. В минувшем туре она уступила в гостях 1:2 сантандерскому «Расингу».

    Все прогнозы на футбол

    Дома команда смогла выиграть семь встреч из 14 проведенных при шести фиаско и одном мировом исходе. Причем пропустила только девять мячей.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» с 56 зачетными пунктами находится во главе турнирной таблицы второго испанского дивизиона. От третьей позиции он оторвался всего на три очка, так что борьба за выход в Примеру будет жаркой.

    Островитяне в текущем первенстве за 29 проведенных игр потерпели только три фиаско, 11 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 15 викторий. Разница мячей составляет 35:15.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    К данной же встрече «желто-синие» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписали три мировые и шесть встреч выиграли. В прошлом туре они дома одолели со счетом 2:0 аутсайдера «Понферрадину».

    Вдали от дома в этом розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» уступил пока только раз, семь матчей еще закончил вничью и смог добиться шести выигрышей.

    В первом круге островитяне на своем поле взяли верх над ФК «Адоррой» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Андорры» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.00.

    Так как «Андорра» дома надежно играет в обороне, а «Лас-Пальмас» имеет самую сильную защиту в лиге, то в данном противостоянии прогнозируем не более одного забитого гола.

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    ФК «Андорра» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на футбол. Забитых мячей будет крайне мало
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