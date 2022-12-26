В 24-м туре английского Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле будет принимать «Уиган». Начало встречи — в 18:00 мск. «Мидлсбро» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

Для «Речников» это очень важная встреча, так как к ней они подошли после конца серии из трех побед в турнире.

До международной паузы «Мидлсбро» разобрал «Блэкпул» (3:0), обыграл «Норвич» (2:1) и выиграл у «Лутона» (2:1). Все эти результаты входят в серию из пяти игр без поражений.

Тем не менее, в прошлом туре подопечные Майкла Каррика потерпели поражение в гостях от «Бернли» под руководством Венсана Компани — 1:3.

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Такие результаты позволяют им занимать 14 место в четырех очках от зоны плей-офф за повышение в классе, так что хозяева поля тут фавориты.

«Уиган»

Команда, очевидно, проваливает чемпионат, занимая предпоследнее 23-е место в Чемпионшипе. Ниже «Уигана» располагается только «Хаддерсфилд».

Для того, что бы выбраться из зоны вылета «Латикс» необходимо занимать 21-е место, на котором находится «Халл Сити», отрыв от которого составляет 2 очка.

Стоит отметить, что гости довольно много пропускает (34 гола) и мало забивает (23). Это средние показатели среди аутсайдеров турнира.

В последних 10 матчах у «Уигана» лишь одна победа при семи поражениях и двух ничьих, но столь плохую форму призван изменить новый наставник коллектива Коло Туре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Мидлсбро» — 1,67, успех «Уигана» оценивается в 5,30, ничья — в 3,80.

В последних семи из 10 последних гостевых матчей «Уигана» забивали обе команды.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,02. Обе команды результативны, так что такой сценарий более чем вероятен.