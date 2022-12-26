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    «Мидлсбро» — «Уиган». Прогноз, ставки (к. 1.96) на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Уиган»
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    Каррик возглавляет «Мидлсбро»
    В 24-м туре английского Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле будет принимать «Уиган». Начало встречи — в 18:00 мск. «Мидлсбро» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2022 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 18:00 Уиган Уиган
  • Англия. Чемпионшип
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    «Мидлсбро»

    Для «Речников» это очень важная встреча, так как к ней они подошли после конца серии из трех побед в турнире.

    До международной паузы «Мидлсбро» разобрал «Блэкпул» (3:0), обыграл «Норвич» (2:1) и выиграл у «Лутона» (2:1). Все эти результаты входят в серию из пяти игр без поражений.

    Тем не менее, в прошлом туре подопечные Майкла Каррика потерпели поражение в гостях от «Бернли» под руководством Венсана Компани — 1:3.

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    Такие результаты позволяют им занимать 14 место в четырех очках от зоны плей-офф за повышение в классе, так что хозяева поля тут фавориты.

    «Уиган»

    Команда, очевидно, проваливает чемпионат, занимая предпоследнее 23-е место в Чемпионшипе. Ниже «Уигана» располагается только «Хаддерсфилд».

    Для того, что бы выбраться из зоны вылета «Латикс» необходимо занимать 21-е место, на котором находится «Халл Сити», отрыв от которого составляет 2 очка.

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    • Стоит отметить, что гости довольно много пропускает (34 гола) и мало забивает (23). Это средние показатели среди аутсайдеров турнира.

    В последних 10 матчах у «Уигана» лишь одна победа при семи поражениях и двух ничьих, но столь плохую форму призван изменить новый наставник коллектива Коло Туре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом «Мидлсбро» — 1,67, успех «Уигана» оценивается в 5,30, ничья — в 3,80.

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    В последних семи из 10 последних гостевых матчей «Уигана» забивали обе команды.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,02. Обе команды результативны, так что такой сценарий более чем вероятен.

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    «Мидлсбро» — «Уиган»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Одолеет ли Каррик Коло Туре?
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