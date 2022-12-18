В 18-м туре итальянской Серии B «Тернана» на своем поле будет принимать «Комо». Начало встречи — в 16:00 мск. «Тернана» — «Комо» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тернана»

Команду можно назвать сбалансированной. «Тернана» не так много забивает (20 голов) и еще меньше пропускает (18).

Стоит отметить, что в домашних матчах «Тернана» пропустила в свои ворота лишь трижды при восьми забитых — это второй показатель в лиге после «Фрозиноне».

Чаще всего команда играет в закрытый футбол, но иногда случаются провалы, как в матче с «Пизой», где «Тернана» развалилась уже в первом тайме, к 41-й минуте проигрывая 0:3.

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В последнем домашнем матче команда обыграла «Кальяри» (1:0), но напор гостей был более внушителен, чем у хозяев. «Кальяри» нанесли 31 удар в сторону ворот соперника, когда у «Тернаны» лишь 6 бросков.

Фаворитом на бумаге, безусловно, будут считаться хозяева, но «Комо» борется за выживание в Серии B, поэтому команда точно не будет сдаваться без боя.

«Комо»

«Комо» — один из аутсайдеров итальянской Серии B. Команда располагается на 19-м месте в турнирной таблице и находится в зоне вылета из турнира.

Примечательно, что «Комо» пропустила 27 мячей за 17 матчей — это худший показатель в лиге. У команды большие проблемы в обороне и «Тернана», безусловно, этим воспользуется.

«Коно» занимает последнее место в Серии B по гостевым матчам. Итальянская команда безобразно действует на чужом поле, в восьми матчах набрав лишь 3 очка.

Последняя очная встреча «Тернаны» и «Комо» проходила 1 ноября 2021 года, и тогда гости неожиданно победили (2:1), хотя «Тернана» имела большое игровое преимущество.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.04.

Успех гостей оценивается в 3.60, ничья — в 3.40.

«Тернане» для победы необходимо провести матч без провалов, которые случались в последних матчах, а футболисты «Комо» будут ждать возможность для гола.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Тернаны» за 2.04. Еще один вариант ставки — Тотал голов 2.5 больше за 1.86.