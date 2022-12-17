«Удинезе» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 22:00 мск. «Удинезе» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Удинцы в текущем сезоне смотрятся вполне себе прилично. Команда способна пободаться за выход в еврокубки.

Минувший тур итальянской Серии А команда провела неудачно. На выезде «Удинезе» потерпел поражение от лидера «Наполи» (2:3).

Правда, с ничьими команда что-то зачастила. Четыре своих последних поединка из шести, включая два товарищеских, фриуланцы завершили паритетами.

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Последняя победа команды случилась более месяца назад. Так что имеется мотивация прервать этот неудачный сериал в 10 матчей, но вряд ли это случится против нынешнего соперника.

«Атлетик»

Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В Примере «Атлетик» находится на высоком для себя четвертой позиции.

Более того, бильбаинцы потрясающе надежно обороняются. В 14 турах бони пропустили лишь 14 раз.

В предыдущем своем официальном поединке «Атлетик» смог одержать викторию. На выезде в Кубке Испании была обыграна скромная «Алсира» (0:2).

В последних четырех матчах во всех турнирах, включая два товарищеских, «Львы» выиграли, так что форма команды позволяет ей рассчитывать на победу и в грядущей игре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 3,25, ничья — в 2,19.

По ходу нынешней победной серии клуб ни разу не пропустил в четырех поединках.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» не пропустит за 2,36.

Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,95. По ходу своей победной серии «Атлетик» забивал минимум два гола, а значит ставка имеет неплохие перспективы.