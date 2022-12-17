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    Как «Атлетик» проведет последнюю репетицию перед рестартом сезона?

    «Удинезе» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Атлетик»
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    «Атлетик» выиграл четыре последних матча
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 22:00 мск. «Удинезе» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года
    Атлетик
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    •  Атлетик 22:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Удинезе»

    Удинцы в текущем сезоне смотрятся вполне себе прилично. Команда способна пободаться за выход в еврокубки.

    Минувший тур итальянской Серии А команда провела неудачно. На выезде «Удинезе» потерпел поражение от лидера «Наполи» (2:3).

    Правда, с ничьими команда что-то зачастила. Четыре своих последних поединка из шести, включая два товарищеских, фриуланцы завершили паритетами.

    Все прогнозы на футбол

    Последняя победа команды случилась более месяца назад. Так что имеется мотивация прервать этот неудачный сериал в 10 матчей, но вряд ли это случится против нынешнего соперника.

    «Атлетик»

    Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В Примере «Атлетик» находится на высоком для себя четвертой позиции.

    Более того, бильбаинцы потрясающе надежно обороняются. В 14 турах бони пропустили лишь 14 раз.

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    • В предыдущем своем официальном поединке «Атлетик» смог одержать викторию. На выезде в Кубке Испании была обыграна скромная «Алсира» (0:2).

    В последних четырех матчах во всех турнирах, включая два товарищеских, «Львы» выиграли, так что форма команды позволяет ей рассчитывать на победу и в грядущей игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 3,25, ничья — в 2,19.

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    По ходу нынешней победной серии клуб ни разу не пропустил в четырех поединках.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» не пропустит за 2,36.

    Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,95. По ходу своей победной серии «Атлетик» забивал минимум два гола, а значит ставка имеет неплохие перспективы.

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    «Удинезе» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. Как «Атлетик» проведет последнюю репетицию перед рестартом сезона?
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