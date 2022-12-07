«Аланьяспор» сыграет с «Фенербахче» в рамках товарищеской игры. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 19:00 мск. «Аланьяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аланьяспор»

Сезон «Аланьяспора» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерял очки на своем поле против «Адана Демирспором» (0:0).

По итогам 14 туров первенства команда занимает девятое место с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов.

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.

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В двух последних играх он победил и сыграл вничью. Очевидно, что фавориту будет непросто обыграть хозяев поля.

«Фенербахче»

Сезон «Фенербахче» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерпел поражение на своем поле от «Гиресунспора» (1:2).

По итогам 13 туров первенства команда уверенно лидирует в чемпионате, опережая на два очка второй в таблице «Галатасарай».

Минувшей осенью коллективу также успешно удавались выступления в Лиге Европы, где он выиграл группу и вышел в 1/8 финала.

Вышеуказанное недавнее поражение «Канареек» — единственное в последних 17 поединках во всех турнирах при 13 победах, что говорит об их прекрасной форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1,24, успех «Аланьяспора» оценивается в 4,33, ничья — в 2,51.

Великолепная форма «Канареек» вряд ли позволит сопернику избежать поражения, но его неуступчивость не сулит много голов.

Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,03.

Еще один вариант ставки — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,47. Стамбульцы явно сильнее, поэтому вполне реальной может быть и разгромная победа.