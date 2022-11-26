«Торпедо»
Торпедовцы уже обеспечили себе 3 место в группе. Так что этот поединок для команды Андрея Талалаева не будет иметь турнирного значения.
Наверняка в этом поединке наставник москвичей сделает ротацию. Свой шанс могут получить резервисты.
Коэффициенты матча Торпедо — Урал
В предыдущем туре Кубка России «Торпедо» уступил. Правда, сочинцы одолели москвичей лишь в серии послематчевых пенальти.
Поединки с «Уралом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Торпедо» выиграло дважды при трех неудачах.
«Урал»
Эта команда заметно прибавила в осеннем цикле. Более того, в Кубке есть шанс завершить групповой этап на первом месте.
В минувшем туре Кубка «Урал» переиграл ЦСКА. В серии пенальти уральцы были удачливее.
Нынешний сезон блестяще проводит Юрий Газинский. Помимо двух мячей в Кубке, хавбек забил 3 мяча в РПЛ.
В этой встрече у «Урал» есть шанс застолбить за собой 1 место в квартете. Учитывая проблемы оппонента, сие вполне реально.
Прогноз и ставка
На победу «Урала» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Торпедо» — за 3.24.
«Торпедо»
«Урал» мотивирован выиграть группу.
Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.