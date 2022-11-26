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    «Торпедо» и «Урал» оформят голевой бартер

    «Торпедо» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок России, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Урал»
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    Егор Бабурин
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 26 Ноября 2022 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 16:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Торпедо»

    Торпедовцы уже обеспечили себе 3 место в группе. Так что этот поединок для команды Андрея Талалаева не будет иметь турнирного значения.

    Наверняка в этом поединке наставник москвичей сделает ротацию. Свой шанс могут получить резервисты.

    Коэффициенты матча Торпедо — Урал

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    В предыдущем туре Кубка России «Торпедо» уступил. Правда, сочинцы одолели москвичей лишь в серии послематчевых пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Уралом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Торпедо» выиграло дважды при трех неудачах.

    «Урал»

    Эта команда заметно прибавила в осеннем цикле. Более того, в Кубке есть шанс завершить групповой этап на первом месте.

    В минувшем туре Кубка «Урал» переиграл ЦСКА. В серии пенальти уральцы были удачливее.

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    • Нынешний сезон блестяще проводит Юрий Газинский. Помимо двух мячей в Кубке, хавбек забил 3 мяча в РПЛ.

    В этой встрече у «Урал» есть шанс застолбить за собой 1 место в квартете. Учитывая проблемы оппонента, сие вполне реально.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урала» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Торпедо» — за 3.24.

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    «Торпедо» наверняка не будет отсиживаться в тылах.

    «Урал» мотивирован выиграть группу.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.

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    «Торпедо» — «Урал»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. «Торпедо» и «Урал» оформят голевой бартер
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