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    Блицкриг по-алжирски заказывали?!

    Алжир — Мали. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Ислам Слимани
    Алжир сыграет на своем поле с Мали в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:30 мск. Алжир — Мали: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Алжир
  • Алжир
    •  Алжир 22:30 Мали Мали
  • Бамако
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    Алжир

    Алжирцы неплохо выглядят в атаке. И состав у команды сильный, и уровень игры она демонстрирует качественный.

    В последних матчах Алжир выглядела весьма привлекательно. Команда сносила всех и вся на своем пути.

    Коэффициенты матча Алжир — Мали

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    Свой последний поединок Алжир провел уверенно. Команда одолела ершистую сборную Нигера (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с малийцами для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч Алжир выиграл четыре раза.

    Мали

    У этой команды есть сложности с организацией игры. Малийцам всегда непросто в матчах с сильными оппонентами.

    Например, последний свой матч Мали провела крайне неудачно. Команда была разгромлена теми же алжирцами (4:0).

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    • До того команда добыла три победы подряд. Причем две из них получились сухими, да и атака смотрелась грозно.

    В этой встрече малийцы постараются сдержать атаки сборной Алжира. Как минимум, команда постарается вновь не допустить разгрома.

    Прогноз и ставка

    На победу Алжира в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.49, а победу Мали — за 6.14.

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    Алжир в нынешнем году обыгрывает всех подряд. Малийцы недавно были разгромлены сборной Алжира.

    Алжирцы значительно сильнее, что и докажут на поле с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа Алжира в 1 тайме с коэффициентом 2.11.

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    Алжир — Мали: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Блицкриг по-алжирски заказывали?!
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