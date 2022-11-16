Алжир сыграет на своем поле с Мали в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:30 мск. Алжир — Мали: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алжир

Алжирцы неплохо выглядят в атаке. И состав у команды сильный, и уровень игры она демонстрирует качественный.

В последних матчах Алжир выглядела весьма привлекательно. Команда сносила всех и вся на своем пути.

Коэффициенты матча Алжир — Мали 1X2Новым игрокам 1.653.705.70Фрибет$40

Свой последний поединок Алжир провел уверенно. Команда одолела ершистую сборную Нигера (2:0).

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Поединки с малийцами для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч Алжир выиграл четыре раза.

Мали

У этой команды есть сложности с организацией игры. Малийцам всегда непросто в матчах с сильными оппонентами.

Например, последний свой матч Мали провела крайне неудачно. Команда была разгромлена теми же алжирцами (4:0).

До того команда добыла три победы подряд. Причем две из них получились сухими, да и атака смотрелась грозно.

В этой встрече малийцы постараются сдержать атаки сборной Алжира. Как минимум, команда постарается вновь не допустить разгрома.

Прогноз и ставка

На победу Алжира в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.49, а победу Мали — за 6.14.

Алжир в нынешнем году обыгрывает всех подряд . Малийцы недавно были разгромлены сборной Алжира.

Алжирцы значительно сильнее, что и докажут на поле с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа Алжира в 1 тайме с коэффициентом 2.11.