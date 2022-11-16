Алжир
Алжирцы неплохо выглядят в атаке. И состав у команды сильный, и уровень игры она демонстрирует качественный.
В последних матчах Алжир выглядела весьма привлекательно. Команда сносила всех и вся на своем пути.
Коэффициенты матча Алжир — Мали
Свой последний поединок Алжир провел уверенно. Команда одолела ершистую сборную Нигера (2:0).
Поединки с малийцами для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч Алжир выиграл четыре раза.
Мали
У этой команды есть сложности с организацией игры. Малийцам всегда непросто в матчах с сильными оппонентами.
Например, последний свой матч Мали провела крайне неудачно. Команда была разгромлена теми же алжирцами (4:0).
До того команда добыла три победы подряд. Причем две из них получились сухими, да и атака смотрелась грозно.
В этой встрече малийцы постараются сдержать атаки сборной Алжира. Как минимум, команда постарается вновь не допустить разгрома.
Прогноз и ставка
На победу Алжира в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.49, а победу Мали — за 6.14.
Алжир
Алжирцы значительно сильнее, что и докажут на поле с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа Алжира в 1 тайме с коэффициентом 2.11.