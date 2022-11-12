«Шальке»
«Шальке» в нынешнем сезоне выглядит крайне неприглядно. В Бундеслиге команда проваливается, осев на дне турнирной таблицы.
В предыдущем туре гельзенкирхенцы добыли три важнейших очка. Дома минимально был обыгран «Майнц».
Коэффициенты матча Шальке 04 — Бавария
Правда, до того «Шальке» проиграл пять матчей к ряду. Но команду не стоит хоронить: они еще пободаются за выживание.
Матчи с «Баварией» для команды исторически проходят неудачно. Последний раз «Шальке» отбирал очки у мюнхенцев еще более пяти лет назад.
«Бавария»
Мюнхенцы вернулись на первое место в таблице. Причем отрыв от преследователей уже составляет 4 очка.
Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Бавария» разнесла в щепки оборону «Вердера» (6:1).
Правда, без проблем не обходится. Например, кадровых в виде травм Садио Мане, Томаса Мюллера и Маттейса Де Лигта.
Да и атака «Баварии» действует традиционно результативно. Команда настреляла уже 47 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 9.60, а победу «Шальке» — за 16.00.
«Шальке»
Мюнхенцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.06.