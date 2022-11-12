«Шальке» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» в нынешнем сезоне выглядит крайне неприглядно. В Бундеслиге команда проваливается, осев на дне турнирной таблицы.

В предыдущем туре гельзенкирхенцы добыли три важнейших очка. Дома минимально был обыгран «Майнц».

Коэффициенты матча Шальке 04 — Бавария 1X2Новым игрокам 17.008.001.15Фрибет$40

Правда, до того «Шальке» проиграл пять матчей к ряду. Но команду не стоит хоронить: они еще пободаются за выживание.

Все прогнозы на Бундеслигу

Матчи с «Баварией» для команды исторически проходят неудачно. Последний раз «Шальке» отбирал очки у мюнхенцев еще более пяти лет назад.

«Бавария»

Мюнхенцы вернулись на первое место в таблице. Причем отрыв от преследователей уже составляет 4 очка.

Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Бавария» разнесла в щепки оборону «Вердера» (6:1).

Правда, без проблем не обходится. Например, кадровых в виде травм Садио Мане, Томаса Мюллера и Маттейса Де Лигта.

Да и атака «Баварии» действует традиционно результативно. Команда настреляла уже 47 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 9.60, а победу «Шальке» — за 16.00.

«Шальке» исторически сложно играет с мюнхенцами . «Бавария» несется к очередному чемпионству.

Мюнхенцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.06.