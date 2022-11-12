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    «Бавария» деклассирует «Шальке»

    «Шальке» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Бундеслига, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Бавария»
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    Леон Горецка
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Ноября 2022 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Шальке»

    «Шальке» в нынешнем сезоне выглядит крайне неприглядно. В Бундеслиге команда проваливается, осев на дне турнирной таблицы.

    В предыдущем туре гельзенкирхенцы добыли три важнейших очка. Дома минимально был обыгран «Майнц».

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Бавария

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    Правда, до того «Шальке» проиграл пять матчей к ряду. Но команду не стоит хоронить: они еще пободаются за выживание.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи с «Баварией» для команды исторически проходят неудачно. Последний раз «Шальке» отбирал очки у мюнхенцев еще более пяти лет назад.

    «Бавария»

    Мюнхенцы вернулись на первое место в таблице. Причем отрыв от преследователей уже составляет 4 очка.

    Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Бавария» разнесла в щепки оборону «Вердера» (6:1).

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    • Правда, без проблем не обходится. Например, кадровых в виде травм Садио Мане, Томаса Мюллера и Маттейса Де Лигта.

    Да и атака «Баварии» действует традиционно результативно. Команда настреляла уже 47 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 9.60, а победу «Шальке» — за 16.00.

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    «Шальке» исторически сложно играет с мюнхенцами. «Бавария» несется к очередному чемпионству.

    Мюнхенцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.06.

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    «Шальке» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» деклассирует «Шальке»
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