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    Три очка для «браммиз»?!

    «Бирмингем» — «Сандерленд». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Чемпионшип, 11 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Сандерленд»
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    Росс Стюарт
    «Бирмингем» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бирмингем» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Ноября 2022 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 23:00 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
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    «Бирмингем»

    Эта команда является середняком Чемпионшипа. Нынешнее 10 место выглядит вполне логичным.

    В предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Бирмингем» не смог переиграть «Суонси» (2:2).

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Сандерленд

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    Главным достижением «браммиз» является надежность тылов. В 20 матчах команда пропустила 18 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Бримингемцы довольно успешно противостоят «Сандерленду». Из пяти последних матчей «браммиз» выиграли два при одном поражении.

    «Сандерленд»

    Эта команда не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 17 место не устраивает, тем паче, до того «Сандерленд» считался едва ли не претендентом на топ-6.

    Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Сандерленд» минимально уступил «Кардиффу».

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    • Очень не хватает команде Росса Стюарта. Форвард успел забить 5 мячей, но затем угодил в лазарет.

    «Сандерленд» не боится никого, что уже доказывал на деле. Наверняка в этом матче гости будут активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бирмингема» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Сандерленда» — за 3.10.

    «Бирмингем» весьма неплохо обороняется. «Сандерленд» крайне нестабилен.

    Фактор своего поля и надежность тылов станут союзниками бирмингемцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Бирмингема» с коэффициентом 2.30.

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    «Бирмингем» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.11.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «браммиз»?!
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