«Бирмингем» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бирмингем» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

Эта команда является середняком Чемпионшипа. Нынешнее 10 место выглядит вполне логичным.

В предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Бирмингем» не смог переиграть «Суонси» (2:2).

Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Сандерленд 1X2Новым игрокам 2.353.253.10Фрибет$40

Главным достижением «браммиз» является надежность тылов. В 20 матчах команда пропустила 18 мячей.

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Бримингемцы довольно успешно противостоят «Сандерленду». Из пяти последних матчей «браммиз» выиграли два при одном поражении.

«Сандерленд»

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 17 место не устраивает, тем паче, до того «Сандерленд» считался едва ли не претендентом на топ-6.

Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Сандерленд» минимально уступил «Кардиффу».

Очень не хватает команде Росса Стюарта. Форвард успел забить 5 мячей, но затем угодил в лазарет.

«Сандерленд» не боится никого, что уже доказывал на деле. Наверняка в этом матче гости будут активно атаковать.

Прогноз и ставка

На победу «Бирмингема» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Сандерленда» — за 3.10.

«Бирмингем» весьма неплохо обороняется . «Сандерленд» крайне нестабилен.

Фактор своего поля и надежность тылов станут союзниками бирмингемцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Бирмингема» с коэффициентом 2.30.