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    Для очка для «Атлетико»?!

    «Мальорка» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 9 ноября 2022 года

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    Альваро Мората
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Атлетико» М в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:30 мск. «Мальорка» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2022 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Мальорка»

    «Мальорка» занимает скромное 12 место в таблице. Да и вообще, команда не особо стабильна в плане результатов.

    В предыдущем туре команда добыла три очка. «Мальорка» на выезде обыграла «Вильярреал» (0:2).

    Коэффициенты матча Мальорка — Атлетико

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    Балеарцы испытывают трудности с реализацией. В 13 матчах игроки команды забили всего 12 раз.

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    Матчи с «матрасниками» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Мальорка» выиграл и проиграла по два раза.

    «Атлетико»

    Мадридцы пока не дотягивают до дуэта лидеров. Команда Диего Симеоне в этом сезона вряд ли поднимется выше третьего места.

    Явно не прибавил позитивных эмоций и вылет из еврокубков. «Атлетико» уступил «Порту» (2:1), и завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в группе.

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    • Явно большего ждут и от Антуана Гризманна. Француз пока явно не выдает того, на что способен.

    Наверняка не особо доволен собой и Альваро Мората. Так что мадридцам есть что доказывать, и они будут это делать!

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» М в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Мальорки» — за 3.75.

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    «Мальорка» неуверенно выглядит в атаке. «Атлетико» борется за самые высокие места.

    «Матрасники» имеют прекрасный набор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.05.

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    «Мальорка» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. Для очка для «Атлетико»?!
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