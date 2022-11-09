«Мальорка» сыграет на своем поле с «Атлетико» М в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:30 мск. «Мальорка» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает скромное 12 место в таблице. Да и вообще, команда не особо стабильна в плане результатов.

В предыдущем туре команда добыла три очка. «Мальорка» на выезде обыграла «Вильярреал» (0:2).

Коэффициенты матча Мальорка — Атлетико 1X2Новым игрокам 3.803.152.10Фрибет$40

Балеарцы испытывают трудности с реализацией. В 13 матчах игроки команды забили всего 12 раз.

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Матчи с «матрасниками» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Мальорка» выиграл и проиграла по два раза.

«Атлетико»

Мадридцы пока не дотягивают до дуэта лидеров. Команда Диего Симеоне в этом сезона вряд ли поднимется выше третьего места.

Явно не прибавил позитивных эмоций и вылет из еврокубков. «Атлетико» уступил «Порту» (2:1), и завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в группе.

Явно большего ждут и от Антуана Гризманна. Француз пока явно не выдает того, на что способен.

Наверняка не особо доволен собой и Альваро Мората. Так что мадридцам есть что доказывать, и они будут это делать!

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» М в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Мальорки» — за 3.75.

«Мальорка» неуверенно выглядит в атаке. «Атлетико» борется за самые высокие места .

«Матрасники» имеют прекрасный набор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.05.