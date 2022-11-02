«Милан» сыграет на своем поле с «Ред Булл Зальцбург» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Россонери» не выдержали конкуренции с «Челси», от чего круто опустились вниз по таблице и не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов в случае поражения.

«Милан» набрал 7 очков благодаря победам над «Динамо» (3:1 и 4:0) и ничьей с «Зальцбургом» (1:1). Также подопечные Пиоли проиграли «Челси» дважды со счетом 0:2 и 0:3.

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Неудачи в ЛЧ команда разбавляла удачными выступлениями в Серии А, где она занимает 3-е место. «Милан» одолел «Ювентус» (2:0), «Верону» (2:1) и «Монцу» (4:1).

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Правда, в последнем туре итальянского первенства коллектив потерпел неожиданное поражение от «Торино» (1:2) на выезде.

«Ред Булл Зальцбург»

«Быки» имеют все шансы выйти в плей-офф. Им нужно только выигрывать у фаворита грядущей дуэли на его же поле, хотя перед прошлым туром они были вторыми в группе.

«Зальцбург» поднимался в основном за счет ничьих. Четыре очка команда набрала в матчах с загребским «Динамо», над которым она одержала победу 1:0 и потом с ним же сыграла вничью 1:1.

С самым крепкими соперниками группы — «Миланом» и «Челси» — «Зальцбург» расписал по ничьей (1:1), а также уступил дома лондонцам (1:2).

Перед грядущим поединком австрийский коллектив обыграл в своем национальном первенстве «Хартберг» (1:0) в домашних стенах.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,40.