«Милан»
«Россонери» не выдержали конкуренции с «Челси», от чего круто опустились вниз по таблице и не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов в случае поражения.
«Милан» набрал 7 очков благодаря победам над «Динамо» (3:1 и 4:0) и ничьей с «Зальцбургом» (1:1). Также подопечные Пиоли проиграли «Челси» дважды со счетом 0:2 и 0:3.
Коэффициенты матча Милан — Зальцбург
Неудачи в ЛЧ команда разбавляла удачными выступлениями в Серии А, где она занимает 3-е место. «Милан» одолел «Ювентус» (2:0), «Верону» (2:1) и «Монцу» (4:1).
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Правда, в последнем туре итальянского первенства коллектив потерпел неожиданное поражение от «Торино» (1:2) на выезде.
«Ред Булл Зальцбург»
«Быки» имеют все шансы выйти в плей-офф. Им нужно только выигрывать у фаворита грядущей дуэли на его же поле, хотя перед прошлым туром они были вторыми в группе.
«Зальцбург» поднимался в основном за счет ничьих. Четыре очка команда набрала в матчах с загребским «Динамо», над которым она одержала победу 1:0 и потом с ним же сыграла вничью 1:1.
С самым крепкими соперниками группы — «Миланом» и «Челси» — «Зальцбург» расписал по ничьей (1:1), а также уступил дома лондонцам (1:2).
Перед грядущим поединком австрийский коллектив обыграл в своем национальном первенстве «Хартберг» (1:0) в домашних стенах.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.
Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,40.