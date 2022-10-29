В субботу, 29 октября, московское «Динамо» примет подмосковные «Химки» в рамках 15-го тура РПЛ. Матч на «ВТБ Арене» начнется в 14:00 (мск). «Динамо» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Октябрь «Динамо» начало с того, что в матчах чемпионата России уступило «Ахмату» (1:2) в Грозном и поделило очки с ЦСКА на выезде — 1:1.

Затем бело-голубые дома победили «Оренбург» (3:2) в матче РПЛ, а в Кубке России на своем поле справились с «Ростовом» (2:1).

В последнем матче подопечные Славиши Йокановича на выезде одолели «Локомотив», пропустив уже на первой минуте, но трижды забив в ответ — 1:3.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 23 очками после 14 туров «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 24-17, у Смолова 6 голов.

«Химки»

Подопечные Спартака Гогниева начали октябрь с домашнего поражения от ЦСКА (1:2), после чего с тем же счетом уступили «Уралу» в Екатеринбурге.

Серию из четырех поражений прервала домашняя ничья с «Факелом» (0:0), но после этого химчане в Кубке России проиграли «Локомотиву» (0:1) в Москве.

В последнем матче подмосковный клуб на «Открытие Арене» крупно уступил столичному «Спартаку», пропустив пять безответных мячей.

Календарь и таблица РПЛ

С 8 очками после 10 туров «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 11-19, 4 мяча на счету Долгова.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Химок» — 7.00.

В пяти последних очных официальных встречах команды по два раза победили и раз сыграли вничью. Два матча были верховыми, и лишь в одном забивали обе команды.

В прошлом сезоне «Динамо» победило со счетом 4:1 дома и 3:0 на выезде. Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч .