«Мальме» сыграет на своем поле против «Юниона Сент-Жиллуаз» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Мальме» — «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

В прошлом туре Лиги Европы «небесно-голубые» уступили на своем поле берлинскому «Униону» 0:1 в Лиге Европы, где они замыкают свой квартете и уже точно не смогут выйти в плей-офф.

У хозяев уже не осталось даже шансов на плей-офф Лиги конференций, ведь они могут лишь догнать и только «Унион Берлин», но тот выиграл оба их очных матча.

«Мальме» является действующим чемпионом Швеции, но свой титул уже защитить не сможет. Сейчас он идет седьмым, отстав от без пяти минут чемпиона «Хакена» на 18 очков.

Все прогнозы на Лигу Европы

На сегодня у коллектива серия из четырех поражений кряду во всех турнирах при семи поединках без побед.

«Юнион»

«Юнион» начал групповой этап Лиги Европы ударно и занимает первое место. На выезде был обыгран берлинский «Унион» (0:1), а дома — «Мальме» (3:2).

В третьем туре клуб сумел победить «Брагу» (2:1), а в четвертом — сыграл с ней же вничью 3:3, поэтому выиграет досрочно в плей-офф Лиги Европы, если победит в грядущей игре.

В чемпионате Бельгии команда стартовала скромнее. «Юнион» идет на 4 месте, но явно настроен на попадание в зону Лиги чемпионов.

В последних девяти матчах во всех турнирах коллектив неизменно уходил от поражений против своих соперников при семи победах.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Юнион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.