ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард в «Астон Вилле»: скучный футбол, проблемы с атакой и безжалостное увольнение «Барселона» — один из лидеров Ла Лиги Спокойствие Мадрида и Барселоны Килиан Мбаппе и НеймарБескультурье. ПСЖ полон ярких звезд, но не имеет клубной культуры
    Все новости спорта

    Оформит ли «Юнион» путевку в плей-офф Лиги Европы?

    «Мальме» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз (к. 2.50) и ставки на Лигу Европы 27 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Юнион Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Мальмё Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Юнион Сент-Жиллуаз»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Юнион» в шаге от выхода в плей-офф
    «Мальме» сыграет на своем поле против «Юниона Сент-Жиллуаз» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Мальме» — «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа D 27 Октября 2022 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 19:45 Юнион Юнион
  • Брюссель
    •

    «Мальме»

    В прошлом туре Лиги Европы «небесно-голубые» уступили на своем поле берлинскому «Униону» 0:1 в Лиге Европы, где они замыкают свой квартете и уже точно не смогут выйти в плей-офф.

    У хозяев уже не осталось даже шансов на плей-офф Лиги конференций, ведь они могут лишь догнать и только «Унион Берлин», но тот выиграл оба их очных матча.

    «Мальме» является действующим чемпионом Швеции, но свой титул уже защитить не сможет. Сейчас он идет седьмым, отстав от без пяти минут чемпиона «Хакена» на 18 очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На сегодня у коллектива серия из четырех поражений кряду во всех турнирах при семи поединках без побед.

    «Юнион»

    «Юнион» начал групповой этап Лиги Европы ударно и занимает первое место. На выезде был обыгран берлинский «Унион» (0:1), а дома — «Мальме» (3:2).

    В третьем туре клуб сумел победить «Брагу» (2:1), а в четвертом — сыграл с ней же вничью 3:3, поэтому выиграет досрочно в плей-офф Лиги Европы, если победит в грядущей игре.

  • Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?
  • За что мы любим самую популярную игру с мячом и что в ней терпеть не можем?
  • 05/10/2022

    • В чемпионате Бельгии команда стартовала скромнее. «Юнион» идет на 4 месте, но явно настроен на попадание в зону Лиги чемпионов.

    В последних девяти матчах во всех турнирах коллектив неизменно уходил от поражений против своих соперников при семи победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Юнион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.82
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Детройт Пистонс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монреаль — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чикаго — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фламенго — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Финикс Санз — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч СКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мальме» — «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Юнион» путевку в плей-офф Лиги Европы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры