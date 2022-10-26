«Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Айнтрахт» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы явно проваливаются в Лиге чемпионов. Всего 4 набранных очка и 4 место в группе явно не устраивают немецкий клуб.

Теперь «Айнтрахту» нужно обыгрывать марсельцев. При этом у команды есть неплохие шансы на выход в плей-офф.

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В своем последнем поединке команда добыла три очка. На выезде франкфуртцы переиграли гладбахскую «Боруссию» (1:3).

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«Айнтрахт» Фр ничего не остается, кроме как атаковать. Немцы постараются улучшить показатели в плане реализации.

«Марсель»

Марсельцы в Лиге чемпионов крайне нестабильны. В четырех турах команда по два раза выиграла и уступила.

«Марсель» в последних матчах несколько подсел в плане результатов. И если неудача в матче с ПСЖ (1:0) логична, то домашняя коллизия от «Ланса» (0:1) вызывает ряд вопросов.

Два матча подряд без забитых мячей говорят о проблемах в атаке. Пора бы Алексису Санчесу улучшать голевую отдачу.

Чилиец в 10 матчах Лиги 1 забил 4 мяча. При этом Санчес еще дважды отличился в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

На победу «Айнтрахта» Фр в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Марселя» — за 3.10.

«Айнтрахт» постарается зацепиться за шансы пробиться в плей-офф. Французы в последних матчах крайне нестабильны .

Фактор своего поля и приятная серия из трех побед к ряду станут прекрасной мотивацией для победы немцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Фр с коэффициентом 2.25.