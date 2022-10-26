«Атлетико» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Мадридцы явно забуксовали в Лиге чемпионов. Всего 4 набранных очка и 3 место в группе явно не устраивают команду Диего Симеоне.

Теперь «Атлетико» нужно обыгрывать немцев, и при этом ждать осечки «Порту». Правда, нужно срочно что-то делать с атакой, ведь забито всего 2 мяча в 4 турах.

Коэффициенты матча Атлетико — Байер 1X2Новым игрокам 1.753.754.70Фрибет$40

Неудачно сложился для команды и минувший тур в Примере. «Матрасники» не смогли переиграть «Райо Вальекано» (1:1).

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«Атлетико» ничего не остается, кроме как атаковать. Мадридцы наверняка понесутся вперед с первых минут встречи.

«Байер»

Леверкузенцы не блещут результатами, и это мягко сказано. Всего 3 очка в 4 турах дают законное последнее место в группе.

Как и мадридцы, «Байер» слабоват в плане реализации. Всего два забитых мяча говорят о проблемах в атаке.

В Бундеслиге «Байер» также не балуют успехами. Команда занимает там скромное 14 место в таблице.

Вот и минувший тур не принес «фармацевтам» три очка. Дома леверкузенцы не смогли одолеть «Вольфсбург» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Байер» — за 4.00.

«Атлетико» постарается зацепиться за шансы на плей-офф. Леверкузенцы крайне нестабильны .

Команда Симеоне наверняка начнет матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.