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    «Матрасники» начинают и выигрывают

    «Атлетико» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига чемпионов, 26 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Байер»
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    Альваро Мората
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 26 Октября 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Атлетико»

    Мадридцы явно забуксовали в Лиге чемпионов. Всего 4 набранных очка и 3 место в группе явно не устраивают команду Диего Симеоне.

    Теперь «Атлетико» нужно обыгрывать немцев, и при этом ждать осечки «Порту». Правда, нужно срочно что-то делать с атакой, ведь забито всего 2 мяча в 4 турах.

    Коэффициенты матча Атлетико — Байер

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    Неудачно сложился для команды и минувший тур в Примере. «Матрасники» не смогли переиграть «Райо Вальекано» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Атлетико» ничего не остается, кроме как атаковать. Мадридцы наверняка понесутся вперед с первых минут встречи.

    «Байер»

    Леверкузенцы не блещут результатами, и это мягко сказано. Всего 3 очка в 4 турах дают законное последнее место в группе.

    Как и мадридцы, «Байер» слабоват в плане реализации. Всего два забитых мяча говорят о проблемах в атаке.

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    • В Бундеслиге «Байер» также не балуют успехами. Команда занимает там скромное 14 место в таблице.

    Вот и минувший тур не принес «фармацевтам» три очка. Дома леверкузенцы не смогли одолеть «Вольфсбург» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Байер» — за 4.00.

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    «Атлетико» постарается зацепиться за шансы на плей-офф. Леверкузенцы крайне нестабильны.

    Команда Симеоне наверняка начнет матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.

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    «Атлетико» — «Байер»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. «Матрасники» начинают и выигрывают
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