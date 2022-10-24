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    Вернется ли «Сассуоло» к победам?

    «Сассуоло» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Серия А, 24 октября 2022 года

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    «Сассуоло» проиграл два последних матча
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Октября 2022 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Верона Верона
  • Верона
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    «Сассуоло»

    Хозяева находятся там, где им комфортнее всего — в середине турнирной таблице. На данный момент команда располагается на 10-й строчке с 12 очками.

    За 10 туров чемпионата «Сассуоло» по 3 раза победил и сыграл вничью, 4 раза проиграл. В позапрошлом туре «черно-зеленые» уступили 1:2 «Интеру».

    Коэффициенты матча Сассуоло — Верона

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    В прошлом поединке Серии А коллектив уступил на выезде «Аталанте» (1:2). До этого они одержали две победы подряд.

    Все прогнозы на Серию А

    В этих матчах моденцы разгромили «Салернитану» со счетом 5:0, а также выиграли на выезде у «Торино» с результатом 1:0.

    «Верона»

    «Верона» оказалась в зоне вылета Серии А. Сейчас у нее 5 очков после 10 туров и она занимает 18-е место.

    Команда из одноименного города проиграла пять последних матчей в Серии А, уступив «Лацио», «Фиорентине», «Удинезе» и «Салернитане».

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    • Перед этим она одержала свою первую победу в сезоне, выиграв у «Сампдории» 2:1.

    Всего у «Мастифов» 1 победа, две ничьи и 7 поражений, а также отрицательная разница голов, которая составляет -10.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Сассуоло» — «Верона»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Сассуоло» к победам?
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