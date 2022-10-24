«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

Хозяева находятся там, где им комфортнее всего — в середине турнирной таблице. На данный момент команда располагается на 10-й строчке с 12 очками.

За 10 туров чемпионата «Сассуоло» по 3 раза победил и сыграл вничью, 4 раза проиграл. В позапрошлом туре «черно-зеленые» уступили 1:2 «Интеру».

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В прошлом поединке Серии А коллектив уступил на выезде «Аталанте» (1:2). До этого они одержали две победы подряд.

Все прогнозы на Серию А

В этих матчах моденцы разгромили «Салернитану» со счетом 5:0, а также выиграли на выезде у «Торино» с результатом 1:0.

«Верона»

«Верона» оказалась в зоне вылета Серии А. Сейчас у нее 5 очков после 10 туров и она занимает 18-е место.

Команда из одноименного города проиграла пять последних матчей в Серии А, уступив «Лацио», «Фиорентине», «Удинезе» и «Салернитане».

Перед этим она одержала свою первую победу в сезоне, выиграв у «Сампдории» 2:1.

Всего у «Мастифов» 1 победа, две ничьи и 7 поражений, а также отрицательная разница голов, которая составляет -10.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.