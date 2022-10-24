«Сассуоло»
Хозяева находятся там, где им комфортнее всего — в середине турнирной таблице. На данный момент команда располагается на 10-й строчке с 12 очками.
За 10 туров чемпионата «Сассуоло» по 3 раза победил и сыграл вничью, 4 раза проиграл. В позапрошлом туре «черно-зеленые» уступили 1:2 «Интеру».
Коэффициенты матча Сассуоло — Верона
В прошлом поединке Серии А коллектив уступил на выезде «Аталанте» (1:2). До этого они одержали две победы подряд.
В этих матчах моденцы разгромили «Салернитану» со счетом 5:0, а также выиграли на выезде у «Торино» с результатом 1:0.
«Верона»
«Верона» оказалась в зоне вылета Серии А. Сейчас у нее 5 очков после 10 туров и она занимает 18-е место.
Команда из одноименного города проиграла пять последних матчей в Серии А, уступив «Лацио», «Фиорентине», «Удинезе» и «Салернитане».
Перед этим она одержала свою первую победу в сезоне, выиграв у «Сампдории» 2:1.
Всего у «Мастифов» 1 победа, две ничьи и 7 поражений, а также отрицательная разница голов, которая составляет -10.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.