ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМесси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась Карим Бензема Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала» Алекса ГрассоАскаров не вышел на бой с Ройвалом, Грассо одолела Араужу, а Циркунов упал в нокаут уже в первом раунде. Обзор карда UFC Vegas 62
  • 23:59
    • «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано»
  • 23:25
    • «Хетафе» и «Атлетик» поделили очки
  • 22:30
    • «Динамо» с отрывом победило «Ростов» в Кубке России
  • 22:16
    • Гол Кавани не помог «Валенсии» выиграть у «Севильи»
  • 20:13
    • «Локомотив» обыграл «Химки» благодаря голу Миранчука
  • 19:46
    • В Серии А определили лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона
    Все новости спорта

    Пройдет ли «Болонья» «Кальяри»?

    «Болонья» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Кубок Италии, 20 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Болонью Прогнозы на Кальяри
    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Болонья» — фаворит матча
    20 октября в 1/16 финала Кубка Италии «Болонья» на своем поле примет «Кальяри». Стартовый свисток к данному поединку будет дан в 22:00 по мск. «Болонья» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 20 Октября 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •

    «Болонья»

    Хозяева стартовали в турнире матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила клубу пройти в 1/16 финала турнира.

    В Серии А эта команда традиционно барахтается рядом с опасной зоной. Сейчас «Болонья» занимает 17 место в таблице.

    Коэффициенты матча Болонья — Кальяри

    1X2Новым игрокам
  • 1.673.955.00Фрибет$40
    •

    Главным бичом коллектива является слабая атака. Все-таки 10 забитых мячей в 10 матчах — показатель проблем с реализацией.

    Все прогнозы на футбол

    В последних четырех матчах во всех турнирах «россоблу» не знают побед при трех поражениях и одной ничьей.

    «Кальяри»

    «Кальяри» стартовал в Кубке Италии домашней победой со счетом 3:2 над «Перуджей» в 1/32 финала.

    Сардинийцы выступают во втором по рангу дивизионе — Серии B, где занимает восьмую позицию, что в зоне плей-офф за повышение в классе.

  • Месси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась
  • Изучаем ранних фаворитов в борьбе за самую престижную футбольную награду
  • Вчера

    • В своем последнем матча сардинийцы переиграли на своем поле «Брешию» с результатом 2:1.

    До этого поединка коллектив не знал побед три матча кряду при двух поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время за 2,62.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ганновер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Болонья» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Болонья» «Кальяри»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры