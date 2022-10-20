«Болонья»
Хозяева стартовали в турнире матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила клубу пройти в 1/16 финала турнира.
В Серии А эта команда традиционно барахтается рядом с опасной зоной. Сейчас «Болонья» занимает 17 место в таблице.
Коэффициенты матча Болонья — Кальяри
Главным бичом коллектива является слабая атака. Все-таки 10 забитых мячей в 10 матчах — показатель проблем с реализацией.
В последних четырех матчах во всех турнирах «россоблу» не знают побед при трех поражениях и одной ничьей.
«Кальяри»
«Кальяри» стартовал в Кубке Италии домашней победой со счетом 3:2 над «Перуджей» в 1/32 финала.
Сардинийцы выступают во втором по рангу дивизионе — Серии B, где занимает восьмую позицию, что в зоне плей-офф за повышение в классе.
В своем последнем матча сардинийцы переиграли на своем поле «Брешию» с результатом 2:1.
До этого поединка коллектив не знал побед три матча кряду при двух поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время за 2,62.