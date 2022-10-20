20 октября в 1/16 финала Кубка Италии «Болонья» на своем поле примет «Кальяри». Стартовый свисток к данному поединку будет дан в 22:00 по мск. «Болонья» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Хозяева стартовали в турнире матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила клубу пройти в 1/16 финала турнира.

В Серии А эта команда традиционно барахтается рядом с опасной зоной. Сейчас «Болонья» занимает 17 место в таблице.

Коэффициенты матча Болонья — Кальяри 1X2Новым игрокам 1.673.955.00Фрибет$40

Главным бичом коллектива является слабая атака. Все-таки 10 забитых мячей в 10 матчах — показатель проблем с реализацией.

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В последних четырех матчах во всех турнирах «россоблу» не знают побед при трех поражениях и одной ничьей.

«Кальяри»

«Кальяри» стартовал в Кубке Италии домашней победой со счетом 3:2 над «Перуджей» в 1/32 финала.

Сардинийцы выступают во втором по рангу дивизионе — Серии B, где занимает восьмую позицию, что в зоне плей-офф за повышение в классе.

В своем последнем матча сардинийцы переиграли на своем поле «Брешию» с результатом 2:1.

До этого поединка коллектив не знал побед три матча кряду при двух поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время за 2,62.