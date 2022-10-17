«Флуминенсе» сыграет на выезде против «Аваи» в рамках 32-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 01:00 мск. «Аваи» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аваи»

«Аваи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице бразильской Серии А после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 28 очков. От спасительной 16-й строчке клуб из Флорианополиса отделяют пять очков.

Но глядя на недавние результаты, с трудом верится, что этой команде удастся избежать вылета во второй дивизион.

Серия поражений «Аваи» составляет уже четыре матча. При этом в 11-ти предыдущих матчах «островные львы» одержали лишь одну победу.

«Аваи» в десяти предыдущих матчах на своем поле лишь однажды смог забить больше одного мяча.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 31-м матче 51 очко.

У клуба из Рио-де-Жанейро был отличный шанс финишировать в топ-4, и он, в общем-то, по-прежнему остается, но с недавних пор достичь этой цели будет гораздо сложнее.

Дело в том, что «Флуминенсе» проиграл три предыдущих матча, при этом пропустив в общей сложности семь мячей.

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Команда Фернандо Диниса уступила «Атлетико Минейро», «Атлетико Гойяненсе» и «Америке Минейро».

И важный факт в контексте предстоящей игры: «Флуминенсе» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Аваи» в этом матче можно поставить за 3.82, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Флуминенсе» — за 1.98.

«Флуминенсе» явно оказался не готов к заключительному отрезку дистанции. Скорее всего, команда банально устала к концу сезона. И очевидно, что это явно не тот случай, когда ставку на фаворита можно назвать оптимальным вариантом.

Ставка — обе команды забьют за 1.95. А вообще, здесь напрашивается ставка на ничью.