В матче 9-го тура чемпионата Испании «Мальорка» сыграет с «Севильей». Это событие запланированное на 15 октября 2022 года. «Мальорка» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

После 8 туров хозяева занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата. На их счету 9 набранных баллов — 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

Последний раз «Мальорка» побеждала 17 сентября, когда обыграла «Альмерию» (1:1). В октябре у команды не было успешных выступлений, только поражение от «Барселоны» (0:1) и ничья с «Эльче» (1:1).

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Матчи «киноварных» чаще всего завершаются скромно. К примеру, в 4 из 5 последних игр с их участием тотал был меньше 2.5. Об этом также свидетельствует статистика забитых и пропущенных — 7:9.

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У хозяев дисквалифицирован нападающий Ведат Мурики. Травмированы Хауме, Тино Кадевере и Доминик Грейф.

«Севилья»

Для гостей этот сезон начался ужасно и сейчас они пожинают плоды своего неудачного старта, поскольку в таблице Примеры занимают 18-е место. У них была всего одна победа над «Эспаньолом» (3:2).

На данный момент «Севилья» не может выиграть на протяжении 6 матчей. Серия состоится из двух поражений и четырех ничьих. Это с учетом чемпионата и Лиги чемпионов.

В октябре «андалусийцы» проиграли «Атлетико» (2:0) в чемпионате Испании и уступили 1:4 дортмундской «Борусии» в Лиге чемпионов. В последнем туре Примеры у команды была ничья с «Атлетиком» (1:1), после чего она разошлась мировой с «Боруссией» в ЛЧ.

Фернандо, Карим Рекик и Хесус Корона — травмированные футболисты команды гостей.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают высокие котировки как на победу «Мальорки» (3.00), так и на успех «Севильи» (2.60).

Все говорит в пользу низового результата, так как у обоих в 4 из 5 встреч тотал не поднимался выше отметки 2.5. К тому же, последние 4 очные встречи между соперниками также завершались при 1-2 забитых голах и не более.

В данном случае вполне можно взять ставку на тотал меньше 2 за 2.11.