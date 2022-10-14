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    Команды обменяются голами

    «Венеция» — «Фрозиноне». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Серия В Италии, 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Фрозиноне»
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    Фрагмент матча
    «Венеция» на своем поле сыграет против «Фрозиноне» в рамках 9-го тура Серии В. Матч состоится 14 октября, начало — 21:30 (мск). «Венеция» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 14 Октября 2022 года
    Венеция
  • Италия. Серия B
    •  Венеция 21:30 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия B
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    «Венеция»

    «Оранжево-чёрно-зелёные» после 8-ми сыгранных матчей занимают 16-е место в турнирной таблице Серии В набрав всего 8 очков. Команда смогла забить в ворота соперников 10 голов, а в свои пропустила — 12.

    В нынешнем сезоне у «Венеции» было мало поводов для радости. Команда всего лишь два раза смогла порадовать болельщиков победами, сначала «оранжево-чёрно-зелёные» обыграли на выезде «Зюдтироль» со счетом 1:2, а после так же в выездном матче разгромили «Кальяри» (1:4).

    Так же у «Венеции» было два ничейных результата с такими коллективами как «Читтаделла» и «Пиза», обе встречи команды завершили с одинаковым счетом 1:1.

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    А в остальных четырех матчах «Венеция» потерпела поражения от «Дженоа» со счетом 1:2, «Беневенто» со счетом 0:2, «СПАЛ» со счетом 2:0 и «Бари» со счетом 1:2.

    «Фрозиноне»

    «Желто-синие» показали результаты намного лучше и смогли взобраться на 5-е место в турнирной таблице Серии В набрав 15 очков после 8-ми игр. Этот коллектив забивал 11 раз, а пропускал — 5.

    У «Фрозиноне» так же случались поражения в нынешнем сезоне, но было их поменьше. Команда трижды проиграла таким соперникам как «Беневенто» со счетом 2:1, «Читтаделла» со счетом 1:0 и «Парма» со счетом 2:1.

    А в остальных матчах «желто-синие» с легкостью смогли отобрать очки у всех оппонентов — «Модена» (0:1), «Брешия» (3:0), «Комо» (2:0), «Палермо» (1:0), «СПАЛ» (2:0).

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    • Но вот по статистике из последних 5-ти выездных матчах «Фрозиноне» смог одержать лишь одну победу, проиграв в остальных четырех поединках.

    Прогноз и ставка

    На победу «Венеции» в этом матче можно поставить за 2.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Фрозиноне» — за 2.37.

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    Прогноз - Это будет встреча лидера и аутсайдера. Но «Фрозиноне» показывает очень плохие результаты в выездных матчах, а «Венеция» хорошо играет в атаке, поэтому обмен голами просто неизбежен.

    Ставка - Обе команды забьют за 1.90.

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    «Венеция» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
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