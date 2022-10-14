14 октября в рамках первой российской лиги КАМАЗ из Набережных Челнов на своем поле сразится с красноярским «Енисеем» в 14-м туре. Начало запланировано на 17:00 по мск. КАМАЗ — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

С 23 зачетными пунктами КАМАЗ находится на третьей позиции в турнирной таблице первой российской лиги. Причем отставание от второй строчки составляет всего три пункта.

Клуб из Набережных Челнов в текущем первенстве смог разжиться шестью победными результатами в 13 проведенных поединках, пять матчей он еще завершил вничью и два раза терпел фиаско.

Команда не проигрывает в рамках первой лиги вот уже три поединка. Однако в этот период она выиграла только раз, обыграв дома 2:0 аутсайдера «Родину», а также дважды сыграв вничью, в том числе и в прошлом туре в гостях с «Волгарем» 0:0.

Календарь и таблица ФНЛ

На своей территории КАМАЗ выиграл три поединка из шести проведенных в этом чемпионате, два матча он свел вничью и раз уступал.

«Енисей»

«Енисей» в турнирной таблице первой лиге разместился на строку ниже, чем предстоящий противник, но имеет на счету те же 23 набранных балла.

У клуба из Красноярска те же показатели, однако немного хуже разница мячей. С учетом кубкового поединка он выиграл свои три последние встречи без пропущенных мячей.

В чемпионате в этот период «красно-синие» с одинаковым счетом по 2:0 переиграли на своем поле махачкалинское «Динамо» и «Родину» в гостях в минувшем игровом дне.

Вдали от дома в этом первенстве «Енисей» три из семи матчей завершил мировыми исходами, а также по два раза играл вничью и терпел фиаско.

В трех последних очных противостояниях данных клубов неизменно были ничейные результаты.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа КАМАЗа — 2.45, победа «Енисея» — 2.86, ничья — 3.19.

От данного противостояния вполне можно ожидать ничейного исхода, учитывая личную статистику встреч этих команд и приблизительно равный класс команд.