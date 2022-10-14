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    Ничейная тенденция будет продлена?

    КАМАЗ — «Енисей». Ставка (к. 3.19) и прогнозы на футбол, чемпионат России, 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Енисей»
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    Футболист КАМАЗа
    14 октября в рамках первой российской лиги КАМАЗ из Набережных Челнов на своем поле сразится с красноярским «Енисеем» в 14-м туре. Начало запланировано на 17:00 по мск. КАМАЗ — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Октября 2022 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 17:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    КАМАЗ

    С 23 зачетными пунктами КАМАЗ находится на третьей позиции в турнирной таблице первой российской лиги. Причем отставание от второй строчки составляет всего три пункта.

    Клуб из Набережных Челнов в текущем первенстве смог разжиться шестью победными результатами в 13 проведенных поединках, пять матчей он еще завершил вничью и два раза терпел фиаско.

    Команда не проигрывает в рамках первой лиги вот уже три поединка. Однако в этот период она выиграла только раз, обыграв дома 2:0 аутсайдера «Родину», а также дважды сыграв вничью, в том числе и в прошлом туре в гостях с «Волгарем» 0:0.

    Календарь и таблица ФНЛ

    На своей территории КАМАЗ выиграл три поединка из шести проведенных в этом чемпионате, два матча он свел вничью и раз уступал.

    «Енисей»

    «Енисей» в турнирной таблице первой лиге разместился на строку ниже, чем предстоящий противник, но имеет на счету те же 23 набранных балла.

    У клуба из Красноярска те же показатели, однако немного хуже разница мячей. С учетом кубкового поединка он выиграл свои три последние встречи без пропущенных мячей.

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    • В чемпионате в этот период «красно-синие» с одинаковым счетом по 2:0 переиграли на своем поле махачкалинское «Динамо» и «Родину» в гостях в минувшем игровом дне.

    Вдали от дома в этом первенстве «Енисей» три из семи матчей завершил мировыми исходами, а также по два раза играл вничью и терпел фиаско.

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    В трех последних очных противостояниях данных клубов неизменно были ничейные результаты.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа КАМАЗа — 2.45, победа «Енисея» — 2.86, ничья — 3.19.

    От данного противостояния вполне можно ожидать ничейного исхода, учитывая личную статистику встреч этих команд и приблизительно равный класс команд.

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    КАМАЗ — «Енисей»: прогноз, ставка (3.19), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. Ничейная тенденция будет продлена?
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