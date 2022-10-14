КАМАЗ
С 23 зачетными пунктами КАМАЗ находится на третьей позиции в турнирной таблице первой российской лиги. Причем отставание от второй строчки составляет всего три пункта.
Клуб из Набережных Челнов в текущем первенстве смог разжиться шестью победными результатами в 13 проведенных поединках, пять матчей он еще завершил вничью и два раза терпел фиаско.
Команда не проигрывает в рамках первой лиги вот уже три поединка. Однако в этот период она выиграла только раз, обыграв дома 2:0 аутсайдера «Родину», а также дважды сыграв вничью, в том числе и в прошлом туре в гостях с «Волгарем» 0:0.
На своей территории КАМАЗ выиграл три поединка из шести проведенных в этом чемпионате, два матча он свел вничью и раз уступал.
«Енисей»
«Енисей» в турнирной таблице первой лиге разместился на строку ниже, чем предстоящий противник, но имеет на счету те же 23 набранных балла.
У клуба из Красноярска те же показатели, однако немного хуже разница мячей. С учетом кубкового поединка он выиграл свои три последние встречи без пропущенных мячей.
В чемпионате в этот период «красно-синие» с одинаковым счетом по 2:0 переиграли на своем поле махачкалинское «Динамо» и «Родину» в гостях в минувшем игровом дне.
Вдали от дома в этом первенстве «Енисей» три из семи матчей завершил мировыми исходами, а также по два раза играл вничью и терпел фиаско.
В трех последних очных противостояниях данных клубов неизменно были ничейные результаты.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа КАМАЗа — 2.45, победа «Енисея» — 2.86, ничья — 3.19.
От данного противостояния вполне можно ожидать ничейного исхода, учитывая личную статистику встреч этих команд и приблизительно равный класс команд.