11 октября, Париж, 4-й тур групповой стадии Лиги чемпионов — ПСЖ примет «Бенфику» на «Парк-де-Пренс». Встреча состоится в 22:00 мск. ПСЖ — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

В последнее время ПСЖ начал сталкиваться с очень серьезным сопротивлением, которое теперь переросло в серию ничьих. «Парижане» сыграли вничью с «Бенфикой» (1:1) в прошлом туре ЛЧ и через несколько дней разошлись миром с «Реймсом» (0:0) в Лиге 1.

Тем не менее свои 7 очков «парижане» взяли и сейчас возглавляют таблицу в ЛЧ. Ранее коллектив Кристофа Гальтье победил «Маккаби» Хайфа 2:0 и выиграл у «Ювентуса» 2:1.

Коэффициенты матча ПСЖ — Бенфика 1X2Новым игрокам 1.385.107.50Фрибет$40

Риск для гостей проиграть высок, так как ПСЖ выиграл 3 последних матча дома с учетом всех турниров.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш, Лионель Месси и Ренату Санчес — это те, кто сейчас травмирован у хозяев.

«Бенфика»

«Орлы» проводят отличный сезон. Они лидируют в чемпионате Португалии с опережением «Порту» на 3 очка и занимают второе место в группе ЛЧ, ничем не уступая ПСЖ.

После ничьи с «парижанами» «Бенфика» уверенно разобралась с «Риу Аве» в Примейре, выиграв 4:2. Октябрь команда начала с ничьи с «Гимарайнш» (0:0).

Остальные 6 очков в ЛЧ гости набрали благодаря победам над «Маккаби» (2:0) и «Ювентусом» (2:1). В случае победы в предстоящем поединке, гости сделают серьезную заявку на выход в плей-офф с первой строчки.

«Бенфика» выиграла 6 из 7 выездных матчей в нынешнем сезоне, 3 из которых в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров на основные исходы такие: 1.41 на ПСЖ, 5.40 на ничью и 6.80 на «Бенфику».

«Бенфика» — крепкий орешек и вряд ли «парижан» ждет легкая прогулка, учитывая, что в последнее время у команды есть проблемы с результативностью.

В октябре ПСЖ забивал больше гола только в одном из трех поединков, а в трех из четырех встреч с участием хозяев тотал был меньше 2.5.

Ожидать крупного счета наверное не стоит. Недавний очный матч команд тому подтверждение. Вполне можно поставить на тотал меньше 3.5 за 1.76.