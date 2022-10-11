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    ПСЖ и «Бенфика» снова не порадуют результативной игрой?

    ПСЖ — «Бенфика». Ставки (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Бенфика»
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    Килиан Мбаппе
    11 октября, Париж, 4-й тур групповой стадии Лиги чемпионов — ПСЖ примет «Бенфику» на «Парк-де-Пренс». Встреча состоится в 22:00 мск. ПСЖ — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 11 Октября 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Бенфика Бенфика
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    ПСЖ

    В последнее время ПСЖ начал сталкиваться с очень серьезным сопротивлением, которое теперь переросло в серию ничьих. «Парижане» сыграли вничью с «Бенфикой» (1:1) в прошлом туре ЛЧ и через несколько дней разошлись миром с «Реймсом» (0:0) в Лиге 1.

    Тем не менее свои 7 очков «парижане» взяли и сейчас возглавляют таблицу в ЛЧ. Ранее коллектив Кристофа Гальтье победил «Маккаби» Хайфа 2:0 и выиграл у «Ювентуса» 2:1.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Бенфика

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    Риск для гостей проиграть высок, так как ПСЖ выиграл 3 последних матча дома с учетом всех турниров.

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    Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш, Лионель Месси и Ренату Санчес — это те, кто сейчас травмирован у хозяев.

    «Бенфика»

    «Орлы» проводят отличный сезон. Они лидируют в чемпионате Португалии с опережением «Порту» на 3 очка и занимают второе место в группе ЛЧ, ничем не уступая ПСЖ.

    После ничьи с «парижанами» «Бенфика» уверенно разобралась с «Риу Аве» в Примейре, выиграв 4:2. Октябрь команда начала с ничьи с «Гимарайнш» (0:0).

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  • 05/10/2022

    • Остальные 6 очков в ЛЧ гости набрали благодаря победам над «Маккаби» (2:0) и «Ювентусом» (2:1). В случае победы в предстоящем поединке, гости сделают серьезную заявку на выход в плей-офф с первой строчки.

    «Бенфика» выиграла 6 из 7 выездных матчей в нынешнем сезоне, 3 из которых в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров на основные исходы такие: 1.41 на ПСЖ, 5.40 на ничью и 6.80 на «Бенфику».

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    «Бенфика» — крепкий орешек и вряд ли «парижан» ждет легкая прогулка, учитывая, что в последнее время у команды есть проблемы с результативностью.

    В октябре ПСЖ забивал больше гола только в одном из трех поединков, а в трех из четырех встреч с участием хозяев тотал был меньше 2.5.

    Ожидать крупного счета наверное не стоит. Недавний очный матч команд тому подтверждение. Вполне можно поставить на тотал меньше 3.5 за 1.76.

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    ПСЖ — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ и «Бенфика» снова не порадуют результативной игрой?
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