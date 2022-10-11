ПСЖ
В последнее время ПСЖ начал сталкиваться с очень серьезным сопротивлением, которое теперь переросло в серию ничьих. «Парижане» сыграли вничью с «Бенфикой» (1:1) в прошлом туре ЛЧ и через несколько дней разошлись миром с «Реймсом» (0:0) в Лиге 1.
Тем не менее свои 7 очков «парижане» взяли и сейчас возглавляют таблицу в ЛЧ. Ранее коллектив Кристофа Гальтье победил «Маккаби» Хайфа 2:0 и выиграл у «Ювентуса» 2:1.
Коэффициенты матча ПСЖ — Бенфика
Риск для гостей проиграть высок, так как ПСЖ выиграл 3 последних матча дома с учетом всех турниров.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш, Лионель Месси и Ренату Санчес — это те, кто сейчас травмирован у хозяев.
«Бенфика»
«Орлы» проводят отличный сезон. Они лидируют в чемпионате Португалии с опережением «Порту» на 3 очка и занимают второе место в группе ЛЧ, ничем не уступая ПСЖ.
После ничьи с «парижанами» «Бенфика» уверенно разобралась с «Риу Аве» в Примейре, выиграв 4:2. Октябрь команда начала с ничьи с «Гимарайнш» (0:0).
Остальные 6 очков в ЛЧ гости набрали благодаря победам над «Маккаби» (2:0) и «Ювентусом» (2:1). В случае победы в предстоящем поединке, гости сделают серьезную заявку на выход в плей-офф с первой строчки.
«Бенфика» выиграла 6 из 7 выездных матчей в нынешнем сезоне, 3 из которых в Лиге чемпионов.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров на основные исходы такие: 1.41 на ПСЖ, 5.40 на ничью и 6.80 на «Бенфику».
«Бенфика» — крепкий орешек и вряд ли «парижан» ждет легкая прогулка, учитывая, что в последнее время у команды есть проблемы с результативностью.
В октябре ПСЖ забивал больше гола только в одном из трех поединков, а в трех из четырех встреч с участием хозяев тотал был меньше 2.5.
Ожидать крупного счета наверное не стоит. Недавний очный матч команд тому подтверждение. Вполне можно поставить на тотал меньше 3.5 за 1.76.