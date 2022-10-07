В матче 9-го тура чемпионата Турции «Газишехир» примет «Адана Демирспор». Игра состоится 7 октября в 20:00 мск. «Газишехир» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Газишехир»

«Газишехир» занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги. За 8 туров команда набрала 11 очков, забила 13 голов и пропустила 11. На данный момент она идет на серию и из 4 матчей без побед.

В 3 из 4 матчей турнира «Газишехир» потерпел поражение. Последние две встречи коллектив проиграл. Хозяева уступили 2:3 «Трабзонспору» и 0:1 «Касымпаше».

Последний раз хозяева выигрывали 26 августа. Тогда они разгромили дома «Антальяспор» со счетом 5:2.

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Дома команда не имеет ни одного поражения. В 3 матчах у нее две победы и одна ничья.

«Адана Демирспор»

Команда Артема Дзюбы не проигрывает чемпионате Турции на протяжении 5 поединков. За этот отрезок она набрала 3 победы и 2 ничьи. В последнем туре хозяева сыграли нулевую ничью с «Галатасараем». Также отметим, что Артем не выходил на поле в последних трех играх.

На данный момент «Адана Демирспор» занимает 2-е место в таблице, имея 17 очков на счету. За 8 туров у коллектива 5 побед 2 ничьи видно поражение. Свою последнюю победу «аданцы» одержали над «Антальяспором» (3:0).

Клуб является 2 по количеству забитых голов турецкой Суперлиги на данный момент. 8 матчах, у него 16 забитых мячей. При 9 пропущенных разница составляет +7.

Полузащитник Бенджамин Стамбули пропустит игру из-за красной карточки, полученной в прошлом туре.

Прогноз и ставка

2.95 и 2.35 — почти близкие котировки дают букмекеры на этот поединок.

Учитывая последние результаты, турнирной положение и результативность гостей, можно смело предположить, что они способны одержать еще одну победу в этому сезоне.

В официальных матчах хозяева давно не побеждали клуб из Аданы. В таком случае рекомендуется поставить на победу второй команды.