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    «Адана Демирспор» имеет все шансы на успех

    «Газишехир» — «Адана Демирспор». Ставки (к. 2.35) и прогноз на футбол, Суперлига, 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Газишехир» — «Адана Демирспор»
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    Юнес Беланда
    В матче 9-го тура чемпионата Турции «Газишехир» примет «Адана Демирспор». Игра состоится 7 октября в 20:00 мск. «Газишехир» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 07 Октября 2022 года
    Газишехир
  • Турция. Суперлига
    •  Газишехир 20:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
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    «Газишехир»

    «Газишехир» занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги. За 8 туров команда набрала 11 очков, забила 13 голов и пропустила 11. На данный момент она идет на серию и из 4 матчей без побед.

    В 3 из 4 матчей турнира «Газишехир» потерпел поражение. Последние две встречи коллектив проиграл. Хозяева уступили 2:3 «Трабзонспору» и 0:1 «Касымпаше».

    Последний раз хозяева выигрывали 26 августа. Тогда они разгромили дома «Антальяспор» со счетом 5:2.

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    Дома команда не имеет ни одного поражения. В 3 матчах у нее две победы и одна ничья.

    «Адана Демирспор»

    Команда Артема Дзюбы не проигрывает чемпионате Турции на протяжении 5 поединков. За этот отрезок она набрала 3 победы и 2 ничьи. В последнем туре хозяева сыграли нулевую ничью с «Галатасараем». Также отметим, что Артем не выходил на поле в последних трех играх.

    На данный момент «Адана Демирспор» занимает 2-е место в таблице, имея 17 очков на счету. За 8 туров у коллектива 5 побед 2 ничьи видно поражение. Свою последнюю победу «аданцы» одержали над «Антальяспором» (3:0).

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    • Клуб является 2 по количеству забитых голов турецкой Суперлиги на данный момент. 8 матчах, у него 16 забитых мячей. При 9 пропущенных разница составляет +7.

    Полузащитник Бенджамин Стамбули пропустит игру из-за красной карточки, полученной в прошлом туре.

    Прогноз и ставка

    2.95 и 2.35 — почти близкие котировки дают букмекеры на этот поединок.

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    Учитывая последние результаты, турнирной положение и результативность гостей, можно смело предположить, что они способны одержать еще одну победу в этому сезоне.

    В официальных матчах хозяева давно не побеждали клуб из Аданы. В таком случае рекомендуется поставить на победу второй команды.

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    «Газишехир» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на футбол. «Адана Демирспор» имеет все шансы на успех
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