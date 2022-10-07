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    Брестчане совершат блицкриг

    «Динамо» Брест — «Днепр» Могилев. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Белоруссии, 7 октября 2022 года

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    «Динамо» Брест
    «Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Днепром» Могилев в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Брест — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Октября 2022 года
    Динамо Брест
  • Брест
    •  Динамо Брест 19:00 Днепр Могилев Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Динамо» Брест

    Брестчане борются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Ныне команда находится на вполне подобающем 13 месте.

    Правда, проблемы в атаке у динамовцев имеются, и немалые. В 22 матчах команда смогла забить лишь 19 мячей.

    В минувшем туре команда добыла один пункт на выезде. «Динамо» Брест не дало себя обыграть «Белшине» (2:2).

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    «Динамо» Брест довольно успешно играет с днепрянами. Из пяти последних поединков команда добыла три победы при одной неудаче.

    «Днепр» Могилев

    «Днепр» Могилев отчаянно сражается за выживание. Правда, за 7 туров до финиша днепряне замыкают турнирную таблицу.

    Да и вообще, оборона команды — фактически проходной двор. В 23 матчах она дала результативный сбой 56 раз.

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    • В предыдущем туре «Днепр» Могилев вновь разочаровал. Дома команда потерпела поражение от «Слуцка» (1:2).

    «Днепр» Могилев наверняка постарается разжиться очками. Отставание от зоны стыков составляет аж 7 пунктов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Брест в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Днепра» Могилев — за 4.98.

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    «Динамо» Брест несколько прибавило в последних поединках. «Днепр» Могилев в нынешнем сезоне выглядит бледно.

    Брестчане наверняка рассчитывают на блицкриг. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

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    «Динамо» Брест — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на футбол. Брестчане совершат блицкриг
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