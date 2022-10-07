«Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Днепром» Могилев в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Брест — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брест

Брестчане борются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Ныне команда находится на вполне подобающем 13 месте.

Правда, проблемы в атаке у динамовцев имеются, и немалые. В 22 матчах команда смогла забить лишь 19 мячей.

В минувшем туре команда добыла один пункт на выезде. «Динамо» Брест не дало себя обыграть «Белшине» (2:2).

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«Динамо» Брест довольно успешно играет с днепрянами. Из пяти последних поединков команда добыла три победы при одной неудаче.

«Днепр» Могилев

«Днепр» Могилев отчаянно сражается за выживание. Правда, за 7 туров до финиша днепряне замыкают турнирную таблицу.

Да и вообще, оборона команды — фактически проходной двор. В 23 матчах она дала результативный сбой 56 раз.

В предыдущем туре «Днепр» Могилев вновь разочаровал. Дома команда потерпела поражение от «Слуцка» (1:2).

«Днепр» Могилев наверняка постарается разжиться очками. Отставание от зоны стыков составляет аж 7 пунктов.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Брест в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Днепра» Могилев — за 4.98.

«Динамо» Брест несколько прибавило в последних поединках. «Днепр» Могилев в нынешнем сезоне выглядит бледно .

Брестчане наверняка рассчитывают на блицкриг. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест в 1 тайме с коэффициентом 2.08.