«Заря» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 октября, начало — в 17:00 мск. «Заря» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» стартовала весьма уверенно. 9 очков из 12 возможных можно аттестовать как успешное начало сезона.

Более того, луганчане забивают чаще всех в УПЛ. В 4 турах команда Патрика фон Лиувена настреляла 10 мячей.

В минувшем туре «Заря» потерпела первое поражение. Причем коллизия в матче с «Рухом» (3:1) была сенсационной.

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«Заря» наверняка постарается вернуться на победную дорогу. Ждем от луганчан мощных атак?!

«Кривбасс»

Юрий Вернидуб против своего бывшего клуба — уже шикарная вывеска! Вот только пока «Кривбассу» не хватает опыта выступлений в УПЛ.

По итогам четырех туров команда находится на предпоследнем 15 месте. Причем в активе у криворожан только один набранный пункт.

Минувший тур для команды получился неудачным. Команда Вернидуба минимально уступила «Вересу».

В этом поединке «Кривбасс» наверняка будет действовать вторым номером. К тому же криворожане единственные, кто еще не забивал в чемпионате.

Прогноз и ставка

На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.34, а победу «Кривбасса» — за 5.05.

«Заря» прекрасно атакует. «Кривбасс» еще не забил ни одного мяча в УПЛ .

«Кривбасс» еще не познал радости забитого гола в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.32.