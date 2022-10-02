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    Забьет кто-то один?!

    «Заря» — «Кривбасс». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, УПЛ, 2 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Заря Прогнозы на Кривбасс
    Прогноз и ставки на «Заря» — «Кривбасс»
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    Юрий Вернидуб
    «Заря» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 октября, начало — в 17:00 мск. «Заря» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 02 Октября 2022 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 17:00 Kryvbas Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
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    «Заря»

    «Заря» стартовала весьма уверенно. 9 очков из 12 возможных можно аттестовать как успешное начало сезона.

    Более того, луганчане забивают чаще всех в УПЛ. В 4 турах команда Патрика фон Лиувена настреляла 10 мячей.

    В минувшем туре «Заря» потерпела первое поражение. Причем коллизия в матче с «Рухом» (3:1) была сенсационной.

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    «Заря» наверняка постарается вернуться на победную дорогу. Ждем от луганчан мощных атак?!

    «Кривбасс»

    Юрий Вернидуб против своего бывшего клуба — уже шикарная вывеска! Вот только пока «Кривбассу» не хватает опыта выступлений в УПЛ.

    По итогам четырех туров команда находится на предпоследнем 15 месте. Причем в активе у криворожан только один набранный пункт.

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    • Минувший тур для команды получился неудачным. Команда Вернидуба минимально уступила «Вересу».

    В этом поединке «Кривбасс» наверняка будет действовать вторым номером. К тому же криворожане единственные, кто еще не забивал в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.34, а победу «Кривбасса» — за 5.05.

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    «Заря» прекрасно атакует. «Кривбасс» еще не забил ни одного мяча в УПЛ.

    «Кривбасс» еще не познал радости забитого гола в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.32.

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    «Заря» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. Забьет кто-то один?!
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