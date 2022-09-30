«Падерборн» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:30 мск. «Падерборн» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Падерборн»

«Падерборн» в нынешнем сезоне бьется за повышение в классе. На данный момент команда занимает 2 место в таблице.

При этом команда обладает лучшей атакой в лиге. В 9 матчах забито уже 25 мячей — отличный показатель!

Коэффициенты матча Падерборн 07 — Дармштадт 98 1X2Новым игрокам 2.303.802.85Фрибет$40

В минувшем туре «Падерборн» не смог добыть хотя бы балл. На выезде команда уступила «Гройтер Фюрту» (2:1).

Все прогнозы на футбол

«Падерборн» исторически сложно играет с «Дармштадтом». Три последних очных встречи были проиграны.

«Дармштадт»

«Дармштадт» тоже мечтает о высшем свете немецкого футбола. На данный момент команда пребывает на 3 месте.

Причем отставание от идущего вторым «Падерборна» составляет лишь один пункт. Так что есть все шансы вырываться в дуэт лидеров.

Минувший тур получился для команды успешным. Дома был уверенно обыгран крепкий «Нюрнберг» (2:0).

В этом поединке «Дармштадт» наверняка будет действовать вторым номером. Гости будут полагаться на контратаки.

Прогноз и ставка

На победу «Падерборна» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Дармштадта» — за 3.00.

«Падерборн» блестяще атакует .

«Дармштадт» не столь результативен.

Мощная атака хозяев обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Падерборна» с коэффициентом 2.30.