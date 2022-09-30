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    Три очка для «Падерборна»?!

    «Падерборн» — «Дармштадт». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Вторая Бундеслига, 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Падерборн» — «Дармштадт»
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    Феликс Платте
    «Падерборн» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:30 мск. «Падерборн» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 30 Сентября 2022 года
    Падерборн 07
  • Падерборн
    •  Падерборн 07 19:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Вторая Бундеслига
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    «Падерборн»

    «Падерборн» в нынешнем сезоне бьется за повышение в классе. На данный момент команда занимает 2 место в таблице.

    При этом команда обладает лучшей атакой в лиге. В 9 матчах забито уже 25 мячей — отличный показатель!

    Коэффициенты матча Падерборн 07 — Дармштадт 98

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    В минувшем туре «Падерборн» не смог добыть хотя бы балл. На выезде команда уступила «Гройтер Фюрту» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Падерборн» исторически сложно играет с «Дармштадтом». Три последних очных встречи были проиграны.

    «Дармштадт»

    «Дармштадт» тоже мечтает о высшем свете немецкого футбола. На данный момент команда пребывает на 3 месте.

    Причем отставание от идущего вторым «Падерборна» составляет лишь один пункт. Так что есть все шансы вырываться в дуэт лидеров.

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    • Минувший тур получился для команды успешным. Дома был уверенно обыгран крепкий «Нюрнберг» (2:0).

    В этом поединке «Дармштадт» наверняка будет действовать вторым номером. Гости будут полагаться на контратаки.

    Прогноз и ставка

    На победу «Падерборна» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Дармштадта» — за 3.00.

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    «Падерборн» блестяще атакует.

    «Дармштадт» не столь результативен.

    Мощная атака хозяев обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Падерборна» с коэффициентом 2.30.

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    «Падерборн» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Падерборна»?!
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