Италия сыграет на своем поле с Англией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 21:45 мск. Италия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

За два тура до окончания группового этапа Лиги наций итальянцы занимают лишь 3 место в своем квартете. В активе у команды лишь 5 очков.

В предыдущем туре Италия по-настоящему провалилась. Выездное поражение от Германии вышло разгромным (5:2).

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Причем единственная победа была одержана над лидером группы Венгрией. И, разумеется, теперь итальянцам нужно выигрывать в двух оставшихся встречах.

Все прогнозы на Лигу наций

Италия в последнее время сложно играет против Англии. Из пяти последних матчей «Скуадра Адзурра» выиграла один раз при четырех паритетах.

Англия

Сборная Англии нынешнюю Лигу наций проваливает. Родоначальники футбола замыкают турнирную таблицу в своей группе.

В минувшем туре Англия потерпела сокрушительное поражение. Дома команда был разгромлена Венгрией (0:4).

Причем в том поединке был удален защитник Джон Стоунз. Теперь он пропустит отчетный поединок, а это, что ни говори, потеря.

В этом поединке Англия явно не планирует отсиживаться в тылах. Свое веское слово должен сказать Харри Кейн.

Ставка

На победу Англии в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу Италии — за 2.85.

Италия наверняка будет активно атаковать.

Англия также имеет высокий атакующий потенциал .

В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.