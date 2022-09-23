Италия
За два тура до окончания группового этапа Лиги наций итальянцы занимают лишь 3 место в своем квартете. В активе у команды лишь 5 очков.
В предыдущем туре Италия по-настоящему провалилась. Выездное поражение от Германии вышло разгромным (5:2).
Коэффициенты матча Италия — Англия
Причем единственная победа была одержана над лидером группы Венгрией. И, разумеется, теперь итальянцам нужно выигрывать в двух оставшихся встречах.
Италия в последнее время сложно играет против Англии. Из пяти последних матчей «Скуадра Адзурра» выиграла один раз при четырех паритетах.
Англия
Сборная Англии нынешнюю Лигу наций проваливает. Родоначальники футбола замыкают турнирную таблицу в своей группе.
В минувшем туре Англия потерпела сокрушительное поражение. Дома команда был разгромлена Венгрией (0:4).
Причем в том поединке был удален защитник Джон Стоунз. Теперь он пропустит отчетный поединок, а это, что ни говори, потеря.
В этом поединке Англия явно не планирует отсиживаться в тылах. Свое веское слово должен сказать Харри Кейн.
Ставка
На победу Англии в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу Италии — за 2.85.
Италия наверняка будет активно атаковать.
Англия также
В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.