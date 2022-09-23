ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения Массимилиано Аллегри «Пошел вон!». «Ювентусу» надо срочно избавиться от Аллегри, но проблема не только в тренере Криштиану РоналдуПродлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами
  • 23:50
    • Дибала рассказал о взаимоотношениях с Моуринью
  • 23:30
    • Обамеянг поделился мнением о смене тренера в «Челси»
  • 23:17
    • Рафаэл Леао: Ибрагимович — пример, он научил меня многому
  • 23:05
    • Названа причина, почему Раноккья покинул «Монцу»
  • 22:48
    • Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Быстрый голевой обмен Италии и Англии?!

    Италия — Англия. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги наций 23 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Италия — Англия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Магуайр
    Италия сыграет на своем поле с Англией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 21:45 мск. Италия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 23 Сентября 2022 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 21:45 Англия Англия
  • Лондон
    •

    Италия

    За два тура до окончания группового этапа Лиги наций итальянцы занимают лишь 3 место в своем квартете. В активе у команды лишь 5 очков.

    В предыдущем туре Италия по-настоящему провалилась. Выездное поражение от Германии вышло разгромным (5:2).

    Коэффициенты матча Италия — Англия

    1X2Новым игрокам
  • 2.903.152.55Фрибет$40
    •

    Причем единственная победа была одержана над лидером группы Венгрией. И, разумеется, теперь итальянцам нужно выигрывать в двух оставшихся встречах.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Италия в последнее время сложно играет против Англии. Из пяти последних матчей «Скуадра Адзурра» выиграла один раз при четырех паритетах.

    Англия

    Сборная Англии нынешнюю Лигу наций проваливает. Родоначальники футбола замыкают турнирную таблицу в своей группе.

    В минувшем туре Англия потерпела сокрушительное поражение. Дома команда был разгромлена Венгрией (0:4).

  • Топ-8 футболистов, которые наслаждаются хейтом
  • Серхио Рамос, Пепе, Диего Коста и еще пять футбольных наглецов
  • 20/09/2022

    • Причем в том поединке был удален защитник Джон Стоунз. Теперь он пропустит отчетный поединок, а это, что ни говори, потеря.

    В этом поединке Англия явно не планирует отсиживаться в тылах. Свое веское слово должен сказать Харри Кейн.

    Ставка

    На победу Англии в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу Италии — за 2.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Италия наверняка будет активно атаковать.

    Англия также имеет высокий атакующий потенциал.

    В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Сун
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Плишкова — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кудерметова — Контрерас Гомес
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Викмайер — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван Синьюй
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осака — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Руусувуори — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Латвия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Италия — Англия: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен Италии и Англии?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры