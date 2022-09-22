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    Добудут ли Фареры важную победу?

    Литва — Фарерские острова. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    Регви Бальдвинссон
    В 5 туре Лиги наций С Литва примет Фарерские острова на своем домашнем поле в Вильнюсе. Игра запланирована на 22 сентября 21:45 мск. Литва — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 22 Сентября 2022 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 21:45 Фарерские острова Фарерские острова
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    Литва

    Литовская команда не смогла выиграть ни одной встречи со старта турнира. Она потерпела 4 поражения подряд, три из которых всухую.

    Начали аутсайдеры с поражения от Люксембурга (0:2). Во матче с Турцией Литва проиграла с более крупным счетом (0:6). Фарерам хозяева проиграли 1:2.

    Коэффициенты матча Литва — Фарерские острова

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    Второй круг «желтые» с поражения от турков. 14 июня литовская сборная проиграла 0:2. Оно стало шестым подряд в рамках официальной серии.

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    Дома Литва проиграла 3 матча подряд, не забив ни одного мяча. В 5 из 6 официальных встреч хозяева пропускали не менее двух мячей.

    Фарерские острова

    Гости с островов смогли набрать высоту в последних двух турах. Они взяли 4 пункта и занимают 3-е место в таблице. Отрыв от Люксембурга составляет 3 очка.

    Кроме победы над Литвой у сборной Фарерских островов была результативная ничья с Люксембургом. Счет в матче составил 2:2. Последний раз столько голов забивалось в матче с Турцией, которые островитяне проиграли со счетом 0:4.

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  • 19/09/2022

    • Еще одну неудачу Фареры потерпели в домашней игре с Люксембургом. Они проиграли с минимальным результатом 0:1.

    Сейчас гости идут на самой длинной беспроигрышной серии с марта 2021 года. Последний раз команда побеждала в сентябре прошлого года.

    Прогноз и ставка

    Котировки у букмекеров расставлены таким образом: 2.21 на победу Литвы, 3.35 на победу Фарерских островов и 3.15 на ничью.

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    Главный козырь Литвы в этом матче — домашние трибуны. Прошлый матч Фарерам хозяева проиграли. К тому же команда почти не забивает. Один гол в 4 турах — это ни о чем.

    Фареры явно в лучшей форме. У них 4 очка и 4 забитых гола в двух турах. Коэффициент высокий, но стоит попробовать поставить на победу гостей.

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    Литва — Фарерские острова: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Добудут ли Фареры важную победу?
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