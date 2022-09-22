В 5 туре Лиги наций С Литва примет Фарерские острова на своем домашнем поле в Вильнюсе. Игра запланирована на 22 сентября 21:45 мск. Литва — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Литовская команда не смогла выиграть ни одной встречи со старта турнира. Она потерпела 4 поражения подряд, три из которых всухую.

Начали аутсайдеры с поражения от Люксембурга (0:2). Во матче с Турцией Литва проиграла с более крупным счетом (0:6). Фарерам хозяева проиграли 1:2.

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Второй круг «желтые» с поражения от турков. 14 июня литовская сборная проиграла 0:2. Оно стало шестым подряд в рамках официальной серии.

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Дома Литва проиграла 3 матча подряд, не забив ни одного мяча. В 5 из 6 официальных встреч хозяева пропускали не менее двух мячей.

Фарерские острова

Гости с островов смогли набрать высоту в последних двух турах. Они взяли 4 пункта и занимают 3-е место в таблице. Отрыв от Люксембурга составляет 3 очка.

Кроме победы над Литвой у сборной Фарерских островов была результативная ничья с Люксембургом. Счет в матче составил 2:2. Последний раз столько голов забивалось в матче с Турцией, которые островитяне проиграли со счетом 0:4.

Еще одну неудачу Фареры потерпели в домашней игре с Люксембургом. Они проиграли с минимальным результатом 0:1.

Сейчас гости идут на самой длинной беспроигрышной серии с марта 2021 года. Последний раз команда побеждала в сентябре прошлого года.

Прогноз и ставка

Котировки у букмекеров расставлены таким образом: 2.21 на победу Литвы, 3.35 на победу Фарерских островов и 3.15 на ничью.

Главный козырь Литвы в этом матче — домашние трибуны. Прошлый матч Фарерам хозяева проиграли. К тому же команда почти не забивает. Один гол в 4 турах — это ни о чем.

Фареры явно в лучшей форме. У них 4 очка и 4 забитых гола в двух турах. Коэффициент высокий, но стоит попробовать поставить на победу гостей.