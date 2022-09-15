В четверг, 15 сентября «Лех» дома проведёт матч против «Аустрии». Матч 2-го тура в квартете С начнётся в 22:00 (мск). «Лех» — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лех»

Шикарный футбол с валидольной развязкой. Польский «Лех» и испанский «Вильярреал» устроили голепад в первой игре Лиги конференций.

В поединке 1-го тура «Лех» уступил «Вильярреалу» (3:4). Все решалось на последних минутах, пока игрок «жёлтой субмарины» Коклен не отправил победный мяч в сетку ворот соперника.

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В польском первенстве у «Леха» идут дела не совсем удачно. «Железнодорожники» находятся в нижней части турнирной таблицы, а именно на 11-м месте.

Все прогнозы на Лигу конференций

В воскресенье, 11 сентября действующий чемпион отыграл матч 9-го тура первенства. «Лех» в гостях сыграл вничью с «Погонью» (2:2).

«Аустрия»

Бронзовый призёр австрийского чемпионата с ничьи стартовал в групповом этапе Лиги конференций.

В 1-м туре «Аустрия» играла против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Поединок команд Австрии и Израиля завершился вничью — 0:0.

Параллельно «Аустрия» играет в чемпионате своей страны. В матче 8-го тура регулярки «фиалки» в гостях разгромили «Хартберг» (3:0).

Таким образом «Аустрия» набрала 9 очков и занимает 6 место. По итогам первой половины первенства важно войти в Топ-6. Именно это количество команд поспорит за медали в решающей фазе чемпионата Австрии.

Прогноз и ставка

В этом матче фаворит пары — клуб из Польши. Победа «Леха» оценивается в 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а на «Аустрию» можно поставить — 3.54.

«Лех» показал яркий футбол с «Вильярреалом» в прошлом туре и готов повторить это в игре с «Аустрией».

Наши прогноз и ставка — победа «Леха» с коэффициентом 1.97.