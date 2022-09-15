ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Спасительный Матип. Гол защитника «Аякса» снял давление с «Ливерпуля» и Клоппа Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план Тони Фергюсон и Нейт ДиасЧимаев уничтожил Холлэнда, а Диас вырвал победу у Фергюсона в своем последнем бою. Обзор карда UFC 279
  • 09:12
    • Ибрагимович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
  • 08:35
    • Владелец «Челси» назвал причину увольнения Тухеля
    Все новости спорта

    Чемпион Польши одержит первую победу?

    «Лех» — «Аустрия». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет С, 15 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Лех Познань Прогнозы на Аустрия Вена Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Лех» — «Аустрия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Погонь» — «Лех»
    В четверг, 15 сентября «Лех» дома проведёт матч против «Аустрии». Матч 2-го тура в квартете С начнётся в 22:00 (мск). «Лех» — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа C 15 Сентября 2022 года

    «Лех»

    Шикарный футбол с валидольной развязкой. Польский «Лех» и испанский «Вильярреал» устроили голепад в первой игре Лиги конференций.

    В поединке 1-го тура «Лех» уступил «Вильярреалу» (3:4). Все решалось на последних минутах, пока игрок «жёлтой субмарины» Коклен не отправил победный мяч в сетку ворот соперника.

    Коэффициенты матча Лех Познань — Аустрия Вена

    1X2Новым игрокам
  • 1.973.703.65Фрибет$40
    •

    В польском первенстве у «Леха» идут дела не совсем удачно. «Железнодорожники» находятся в нижней части турнирной таблицы, а именно на 11-м месте.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В воскресенье, 11 сентября действующий чемпион отыграл матч 9-го тура первенства. «Лех» в гостях сыграл вничью с «Погонью» (2:2).

    «Аустрия»

    Бронзовый призёр австрийского чемпионата с ничьи стартовал в групповом этапе Лиги конференций.

    В 1-м туре «Аустрия» играла против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Поединок команд Австрии и Израиля завершился вничью — 0:0.

  • 100% результат мадридского «Реала»
  • Ла Лига: Итоги 5-го тура
  • Вчера

    • Параллельно «Аустрия» играет в чемпионате своей страны. В матче 8-го тура регулярки «фиалки» в гостях разгромили «Хартберг» (3:0).

    Таким образом «Аустрия» набрала 9 очков и занимает 6 место. По итогам первой половины первенства важно войти в Топ-6. Именно это количество команд поспорит за медали в решающей фазе чемпионата Австрии.

    Прогноз и ставка

    В этом матче фаворит пары — клуб из Польши. Победа «Леха» оценивается в 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а на «Аустрию» можно поставить — 3.54.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Лех» показал яркий футбол с «Вильярреалом» в прошлом туре и готов повторить это в игре с «Аустрией».

    Наши прогноз и ставка — победа «Леха» с коэффициентом 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астана — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Автомобилист — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Легион — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лех» — «Аустрия»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион Польши одержит первую победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры