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    Очередная уверенная победа «Реала»?

    «Реал» — «Лейпциг». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Лейпциг»
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    Винисиус Жуниор
    Мадридский «Реал» примет «Лейпциг» в матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов группы F. Поединок состоится 14 сентября в 22:00 мск. «Реал» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 14 Сентября 2022 года
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    «Реал»

    Не было еще ни одного матча в этом сезоне, чтобы «Реал» забил меньше двух голов за игру. В последнее время результативность команды Карло Анчелотти возросла. В 4 из 5 игр она забивала не менее трех мячей.

    В прошлом туре ЛЧ «сливочные» разгромили «Селтик» со счетом 3:0, но из-за разницы мячей они уступили лидерство «Шахтеру». В чемпионате Испании хозяева не оставили шансов «Мальорке», обыграв ее 4:1.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — РБ Лейпциг

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    В еврокубках у «Реала» серия из 4 побед подряд. Начиная со второго полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне «Реала» добился победы в турнире, выиграл Суперкубок УЕФА, а теперь близок ко второй победе в группе.

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    Главной потерей команды стал Карим Бензема. Также не сыграют Эдер Милитао и Альваро Одриосола.

    «Лейпциг»

    С такой игрой в обороне на «Сантьяго Бернабеу» «быкам» будет крайне сложно выстоять. Поражение от «Шахтера» 1:4 стало вторым крупным после фиаско в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом» (0:4).

    10 сентября «Лейпциг» решил частично исправить ситуацию. Он разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0, но это была лишь вторая победа в чемпионате нынешнего сезона.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне коллектив Тедеско смог выйти с третьей позиции в Лигу Европы.

    У гостей есть свои кадровые потери. Травмированы защитник Лукас Клостерманн и вингер Дани Ольмо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают мало шансов гостям. Они предлагают 1.57 на «Реал» и 5.20 на «Лейпциг». Ничья оценивается котировкой 4.70.

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    «Реал» очень хорош на данном этапе сезона. «Лейпциг» может снова влететь по голам, не говоря уже о поражении.

    Учитывая серию уверенных побед «сливочных», рекомендуется поставить на их победу в этом матче с форой -1.5 за 2.34.

    Также хорошим вариантом является ставка на тотал матча, а именно тотал больше 3. Здесь коэффициент составляет 1.74.

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    «Реал» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередная уверенная победа «Реала»?
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