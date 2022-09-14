«Реал»
Не было еще ни одного матча в этом сезоне, чтобы «Реал» забил меньше двух голов за игру. В последнее время результативность команды Карло Анчелотти возросла. В 4 из 5 игр она забивала не менее трех мячей.
В прошлом туре ЛЧ «сливочные» разгромили «Селтик» со счетом 3:0, но из-за разницы мячей они уступили лидерство «Шахтеру». В чемпионате Испании хозяева не оставили шансов «Мальорке», обыграв ее 4:1.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — РБ Лейпциг
В еврокубках у «Реала» серия из 4 побед подряд. Начиная со второго полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне «Реала» добился победы в турнире, выиграл Суперкубок УЕФА, а теперь близок ко второй победе в группе.
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Главной потерей команды стал Карим Бензема. Также не сыграют Эдер Милитао и Альваро Одриосола.
«Лейпциг»
С такой игрой в обороне на «Сантьяго Бернабеу» «быкам» будет крайне сложно выстоять. Поражение от «Шахтера» 1:4 стало вторым крупным после фиаско в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом» (0:4).
10 сентября «Лейпциг» решил частично исправить ситуацию. Он разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0, но это была лишь вторая победа в чемпионате нынешнего сезона.
Напомним, что в прошлом сезоне коллектив Тедеско смог выйти с третьей позиции в Лигу Европы.
У гостей есть свои кадровые потери. Травмированы защитник Лукас Клостерманн и вингер Дани Ольмо.
Прогноз и ставка
Букмекеры дают мало шансов гостям. Они предлагают 1.57 на «Реал» и 5.20 на «Лейпциг». Ничья оценивается котировкой 4.70.
«Реал» очень хорош на данном этапе сезона. «Лейпциг» может снова влететь по голам, не говоря уже о поражении.
Учитывая серию уверенных побед «сливочных», рекомендуется поставить на их победу в этом матче с форой -1.5 за 2.34.
Также хорошим вариантом является ставка на тотал матча, а именно тотал больше 3. Здесь коэффициент составляет 1.74.