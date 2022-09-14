Мадридский «Реал» примет «Лейпциг» в матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов группы F. Поединок состоится 14 сентября в 22:00 мск. «Реал» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Не было еще ни одного матча в этом сезоне, чтобы «Реал» забил меньше двух голов за игру. В последнее время результативность команды Карло Анчелотти возросла. В 4 из 5 игр она забивала не менее трех мячей.

В прошлом туре ЛЧ «сливочные» разгромили «Селтик» со счетом 3:0, но из-за разницы мячей они уступили лидерство «Шахтеру». В чемпионате Испании хозяева не оставили шансов «Мальорке», обыграв ее 4:1.

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В еврокубках у «Реала» серия из 4 побед подряд. Начиная со второго полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне «Реала» добился победы в турнире, выиграл Суперкубок УЕФА, а теперь близок ко второй победе в группе.

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Главной потерей команды стал Карим Бензема. Также не сыграют Эдер Милитао и Альваро Одриосола.

«Лейпциг»

С такой игрой в обороне на «Сантьяго Бернабеу» «быкам» будет крайне сложно выстоять. Поражение от «Шахтера» 1:4 стало вторым крупным после фиаско в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом» (0:4).

10 сентября «Лейпциг» решил частично исправить ситуацию. Он разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0, но это была лишь вторая победа в чемпионате нынешнего сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне коллектив Тедеско смог выйти с третьей позиции в Лигу Европы.

У гостей есть свои кадровые потери. Травмированы защитник Лукас Клостерманн и вингер Дани Ольмо.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают мало шансов гостям. Они предлагают 1.57 на «Реал» и 5.20 на «Лейпциг». Ничья оценивается котировкой 4.70.

«Реал» очень хорош на данном этапе сезона. «Лейпциг» может снова влететь по голам, не говоря уже о поражении.

Учитывая серию уверенных побед «сливочных», рекомендуется поставить на их победу в этом матче с форой -1.5 за 2.34.

Также хорошим вариантом является ставка на тотал матча, а именно тотал больше 3. Здесь коэффициент составляет 1.74.