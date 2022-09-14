«Ювентус» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы в своем чемпионате стартовали не лучшим образом. По итогам 6 туров команда находится на 8 месте в таблице.

Причем минувший тур для команды вновь получился неудачным. «Ювентус» дома потерял очки в матче с «Салернитаной» (2:2).

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Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примут участие Федерико Кьеза и Поль Погба.

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«Ювентус» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в первом туре Лиги чемпионов «Старая Сеньора» уступила ПСЖ (2:1).

«Бенфика»

«Орлы» блестяще начали нынешний сезон. В своем чемпионате лиссабонцы увернно захватили лидерство: 6 побед в 6 матчах!

В минувшем туре чемпионата «Бенфика» победила. На выезде минимально был обыгран «Фамаликан».

Причем атака команды действует результативно. 14 мячей в 6 матчах — уж точно не самый скромный показатель.

В этом поединке «Бенфика» наверняка постарается зацепиться за очки. В первом туре португальцы переиграли «Маккаби» из Хайфы (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Бенфики» — за 3.40.

«Ювентус» наверняка постарается исправиться за стартовую коллизию .

«Орлы» будут рассчитывать на контратаки.

Атака туринцев во главе с Душаном Влаховичем должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.15.