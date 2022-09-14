«Ювентус»
Туринцы в своем чемпионате стартовали не лучшим образом. По итогам 6 туров команда находится на 8 месте в таблице.
Причем минувший тур для команды вновь получился неудачным. «Ювентус» дома потерял очки в матче с «Салернитаной» (2:2).
Коэффициенты матча Ювентус — Бенфика
Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примут участие Федерико Кьеза и Поль Погба.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Ювентус» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в первом туре Лиги чемпионов «Старая Сеньора» уступила ПСЖ (2:1).
«Бенфика»
«Орлы» блестяще начали нынешний сезон. В своем чемпионате лиссабонцы увернно захватили лидерство: 6 побед в 6 матчах!
В минувшем туре чемпионата «Бенфика» победила. На выезде минимально был обыгран «Фамаликан».
Причем атака команды действует результативно. 14 мячей в 6 матчах — уж точно не самый скромный показатель.
В этом поединке «Бенфика» наверняка постарается зацепиться за очки. В первом туре португальцы переиграли «Маккаби» из Хайфы (2:0).
Прогноз и ставка
На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Бенфики» — за 3.40.
«Ювентус» наверняка
«Орлы» будут рассчитывать на контратаки.
Атака туринцев во главе с Душаном Влаховичем должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.15.