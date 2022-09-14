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    «Ювентус» подрежет крылья «орлам»

    «Ювентус» — «Бенфика». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Бенфика»
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    Душан Влахович
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 14 Сентября 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Бенфика Бенфика
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    «Ювентус»

    Туринцы в своем чемпионате стартовали не лучшим образом. По итогам 6 туров команда находится на 8 месте в таблице.

    Причем минувший тур для команды вновь получился неудачным. «Ювентус» дома потерял очки в матче с «Салернитаной» (2:2).

    Коэффициенты матча Ювентус — Бенфика

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    Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примут участие Федерико Кьеза и Поль Погба.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Ювентус» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в первом туре Лиги чемпионов «Старая Сеньора» уступила ПСЖ (2:1).

    «Бенфика»

    «Орлы» блестяще начали нынешний сезон. В своем чемпионате лиссабонцы увернно захватили лидерство: 6 побед в 6 матчах!

    В минувшем туре чемпионата «Бенфика» победила. На выезде минимально был обыгран «Фамаликан».

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    • Причем атака команды действует результативно. 14 мячей в 6 матчах — уж точно не самый скромный показатель.

    В этом поединке «Бенфика» наверняка постарается зацепиться за очки. В первом туре португальцы переиграли «Маккаби» из Хайфы (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Бенфики» — за 3.40.

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    «Ювентус» наверняка постарается исправиться за стартовую коллизию.

    «Орлы» будут рассчитывать на контратаки.

    Атака туринцев во главе с Душаном Влаховичем должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.15.

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    «Ювентус» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» подрежет крылья «орлам»
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