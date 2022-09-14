«Челси» сыграет на своем поле с «Ред Булл Зальцбург» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонцы нынешний сезон начали не лучшим образом. Томаса Тухеля на тренерском мостике уже сменил Грэм Поттер.

Причем стартовый тур Лиги чемпионов был полностью провален. Никто не ожидал поражения англичан в Загребе (1:0).

Коэффициенты матча Челси — Зальцбург 1X2Новым игрокам 1.355.408.00Фрибет$40

Не обходится и без кадровых потерь. Причем отсутствие Нголо Канте — явно системообразующая проблема.

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«Челси» уж точно не будет отсиживаться в тылах. От лондонцев ждут острых и результативных атак.

«Ред Булл Зальцбург»

В чемпионате Австрии «быки» не знают себе равных. В 8 турах команда добыла 7 побед при одной коллизии.

В минувшем туре чемпионата «Ред Булл Зальцбург» снова победил. На выезде был разгромлен «Рид» (0:3).

Причем атака команды действует весьма результативно. В 8 матчах своего чемпионата «быки» забили 21 гол.

В этом поединке «Ред Булл Зальцбург» наверняка постарается зацепиться за очки. В первом туре австрийцы не дали обыграть себя «Милану» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают взять за 5.65, а победу «Ред Булл Зальцбург» — за 8.40.

«Челси» наверняка постарается исправиться за стартовую коллизию. «Быкы» явно будут рассчитывать на контратаки .

«Челси» наверняка будет активно атаковать, но реализация команды оставляет желать лучшего. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.53.