«Челси»
Лондонцы нынешний сезон начали не лучшим образом. Томаса Тухеля на тренерском мостике уже сменил Грэм Поттер.
Причем стартовый тур Лиги чемпионов был полностью провален. Никто не ожидал поражения англичан в Загребе (1:0).
Коэффициенты матча Челси — Зальцбург
Не обходится и без кадровых потерь. Причем отсутствие Нголо Канте — явно системообразующая проблема.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Челси» уж точно не будет отсиживаться в тылах. От лондонцев ждут острых и результативных атак.
«Ред Булл Зальцбург»
В чемпионате Австрии «быки» не знают себе равных. В 8 турах команда добыла 7 побед при одной коллизии.
В минувшем туре чемпионата «Ред Булл Зальцбург» снова победил. На выезде был разгромлен «Рид» (0:3).
Причем атака команды действует весьма результативно. В 8 матчах своего чемпионата «быки» забили 21 гол.
В этом поединке «Ред Булл Зальцбург» наверняка постарается зацепиться за очки. В первом туре австрийцы не дали обыграть себя «Милану» (1:1).
Прогноз и ставка
На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают взять за 5.65, а победу «Ред Булл Зальцбург» — за 8.40.
«Челси» наверняка постарается исправиться за стартовую коллизию. «Быкы» явно
«Челси» наверняка будет активно атаковать, но реализация команды оставляет желать лучшего. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.53.