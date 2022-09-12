В 22-м туре чемпионата Швеции по футболу «Гетеборг» на своей арене сразится с «Хельсинборгом». Встреча пройдет 12 сентября и начнется в 20:10 по мск. «Гетеборг» — «Хельсинборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гетеборг»

«Гетеборг» в турнирной таблице чемпионата Швеции с 36 зачетными пунктами идет на пятой позиции, отставая от третьей строки всего лишь на четыре балла.

В своей последней проведенной игре «ангелы» на выезде разгромили середняка «Мьельбю» со счетом 4:1, что стало второй викторий подряд для них. Ранее они потерпели два минимальных фиаско подряд.

До этих неудач «сине-белые» выиграли три поединка кряду, не пропустив за это время ни одного гола, а забить смогли в ворота соперников восемь мячей.

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На своей территории «Гетеборг» выиграл пять встреч из десяти, а также расписал три мировых исхода и дважды уходил с поля поверженным.

«Хельсинборг»

«Хельсингборг» только поднялся в элитный дивизион и, похоже, снова вернется в первую лигу. Сейчас он с 14 зачетными пунктами идет предпоследним в турнирной таблице.

У «сине-красных» за всю турнирную дистанцию в активе всего лишь три виктории, еще пять встреч они свели вничью и 13 раз уходили с поля поверженными.

Однако свой последний отрезок из шести игр коллектив проводит весьма неплохо, по два раза победив, проиграв и расписав мировые. В минувшем туре он на выезде минимально уступил «Вернаму» 2:3.

Выездные поединки очень туго даются «Хельсинборгу» в этом чемпионате. Клуб выиграл всего раз за десять матчей при двух мировых и семи фиаско.

За десять последних очных встреч данных коллективов семь раз сильнее был «Гетеборг» и три поединка победителя не определили.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гетеборга» предлагают — 1.68.

На викторию «Хельсинборга» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.88.

По все видимости, «Хельсинборг» проведет очередной неудачный выездной поединок, проиграв его. В общем, ставим здесь на выигрыш хозяев с форой -1.