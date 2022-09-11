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    «Бетис» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Примера, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Вильярреал»
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    «Вильярреал» не проигрывает 16 последних матчей
    «Бетис» на своем поле сыграет против «Вильярреала» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 11 сентября, начало — 22:00 (мск). «Бетис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Сентября 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Бетис»

    Команда Мануэля Пеллегрини выиграла 3 из 4 стартовых матчей сезона в Примере. Гости проиграли только «Реалу» (1:2) в прошлом туре.

    До поражения в Мадриде «Бетис» обыграл «Осасуну» 1:0, выиграл у «Мальорки» 2:1 и разгромил дома «Эльче» со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Бетис — Вильярреал

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    Таким образом, теперь севильцы занимают четвертое место с отставанием в один балл от соперника и три — от лидера, все того же «Реала».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На этой неделе андалузцы переиграли ХИК (2:0) на выезде в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы.

    «Вильярреал»

    «Желтые» находятся на 3 позиции в зоне Лиги чемпионов, имея в активе 10 набранных баллов. Коллектив Унаи Эмери одержал 3 победы и раз сыграл вничью.

    До сих пор «Вильярреал» не допускал результативных ошибок, благодаря чему у команды положительная разница голов +9.

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    • Гости разгромили «Вальядолид» (3:0), победили мадридский «Атлетико» (2:0), сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и разгромил «Эльче» (4:0).

    На этой неделе «Субмарина» переиграла «Лех» (4:3) на старте группы Лиги конференций. На сегодня беспроигрышная серия левантийцев составляет 16 матчей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Бетис» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за место в топ-3 Ла Лиги?
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