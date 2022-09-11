«Бетис»
Команда Мануэля Пеллегрини выиграла 3 из 4 стартовых матчей сезона в Примере. Гости проиграли только «Реалу» (1:2) в прошлом туре.
До поражения в Мадриде «Бетис» обыграл «Осасуну» 1:0, выиграл у «Мальорки» 2:1 и разгромил дома «Эльче» со счетом 3:0.
Коэффициенты матча Бетис — Вильярреал
Таким образом, теперь севильцы занимают четвертое место с отставанием в один балл от соперника и три — от лидера, все того же «Реала».
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На этой неделе андалузцы переиграли ХИК (2:0) на выезде в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы.
«Вильярреал»
«Желтые» находятся на 3 позиции в зоне Лиги чемпионов, имея в активе 10 набранных баллов. Коллектив Унаи Эмери одержал 3 победы и раз сыграл вничью.
До сих пор «Вильярреал» не допускал результативных ошибок, благодаря чему у команды положительная разница голов +9.
Гости разгромили «Вальядолид» (3:0), победили мадридский «Атлетико» (2:0), сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и разгромил «Эльче» (4:0).
На этой неделе «Субмарина» переиграла «Лех» (4:3) на старте группы Лиги конференций. На сегодня беспроигрышная серия левантийцев составляет 16 матчей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.