В матче 4 тура состоится лондонское дерби, в котором «Арсенал» примет «Фулхэм». Поединок запланирован на 27 августа 19:30 мск. «Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты выдала отличный старт. Такого не было давно. Она выиграла 3 матча подряд, набрав 9 очков, благодаря чему ей удалось возглавить турнирную таблицу.

После того, как «Арсенал» разгромил «Севилью» в Кубке Эмиратов со счетом 6:0, он встретился с «Кристал Пэлас» и одержал победу с результатом 2:0.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Фулхэм 1 1.30 X 5.60 2 9.50 Ставка

В следующие два тура «канониры» только прибавляли. Они обыграли «Лестер» со счетом 4:2 и затем разгромили «Борнмут» 3:0.

Все прогнозы на АПЛ

В Премьер-лиге у «Арсенала» сейчас наступила положительная серия, которая насчитывает 4 поединка.

«Фулхэм»

«Коттеджеры» неплохо стартовали, как для команды, которая только что вернулась из Чемпионшипа.

«Фулхэм» занимает 7 место, имея на счету 5 очков — победа и две ничьи. Команда пока что не пропустила ни одного мяча на выезде.

В первом туре АПЛ «Фулхэм» разошелся ничьей с «Ливерпулем», доставив ему немало проблем. По итогу встреча закончилась со счетом 2:2. Позже команда разошлась нулевой ничьей с «Вулверхэмптоном».

Первую победу в сезоне команда одержала в игре с «Брентфордом». Счет составил 3:2 в пользу победителя Чемпионшипа.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают гостям мало шансов. На победу «Арсенала» они выставили 1.33, а на победу «Фулхэма» — 9.00.

«Канониры» хорошо проводят начало сезона. У них приличная результативность. Гости на выезде пока не забивали, но в матче с «Ливерпулем» смогли показать неплохой результат.

Учитывая прошлые результаты команд, стоит ожидать от матча тотал больше 3.5 с попутной победой «Арсенала». Котировка составляет 2.47.