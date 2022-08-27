ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022 Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2022/2023 КаземироВыгодная сделка или очередной провал? Как Каземиро впишется в систему Тен Хага?
  • 08:00
    • Касаткина вышла в полуфинал турнира в Гранби
  • 23:40
    • В «Челси» отказались комментировать слухи о переходе Захаряна
  • 20:28
    • Бензема признан лучшим игроком прошлого сезона
  • 20:20
    • Анчелотти — лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
  • 20:07
    • Стали известны все группы Лиги чемпионов
  • 00:47
    • «Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги Европы
  • 00:29
    • СМИ: «Динамо» нацелилось на защитника «Рубина»
    Все новости спорта

    «Арсенал» победит в результативном поединке?

    «Арсенал» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, АПЛ, 27 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор
    В матче 4 тура состоится лондонское дерби, в котором «Арсенал» примет «Фулхэм». Поединок запланирован на 27 августа 19:30 мск. «Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 19:30 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
    •

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты выдала отличный старт. Такого не было давно. Она выиграла 3 матча подряд, набрав 9 очков, благодаря чему ей удалось возглавить турнирную таблицу.

    После того, как «Арсенал» разгромил «Севилью» в Кубке Эмиратов со счетом 6:0, он встретился с «Кристал Пэлас» и одержал победу с результатом 2:0.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Фулхэм

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    В следующие два тура «канониры» только прибавляли. Они обыграли «Лестер» со счетом 4:2 и затем разгромили «Борнмут» 3:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    В Премьер-лиге у «Арсенала» сейчас наступила положительная серия, которая насчитывает 4 поединка.

    «Фулхэм»

    «Коттеджеры» неплохо стартовали, как для команды, которая только что вернулась из Чемпионшипа.

    «Фулхэм» занимает 7 место, имея на счету 5 очков — победа и две ничьи. Команда пока что не пропустила ни одного мяча на выезде.

  • Часики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022
  • Ряду именитых игроков пора сменить команду, если они не хотят потерять место в составе своих сборных
  • 24/08/2022

    • В первом туре АПЛ «Фулхэм» разошелся ничьей с «Ливерпулем», доставив ему немало проблем. По итогу встреча закончилась со счетом 2:2. Позже команда разошлась нулевой ничьей с «Вулверхэмптоном».

    Первую победу в сезоне команда одержала в игре с «Брентфордом». Счет составил 3:2 в пользу победителя Чемпионшипа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают гостям мало шансов. На победу «Арсенала» они выставили 1.33, а на победу «Фулхэма» — 9.00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Канониры» хорошо проводят начало сезона. У них приличная результативность. Гости на выезде пока не забивали, но в матче с «Ливерпулем» смогли показать неплохой результат.

    Учитывая прошлые результаты команд, стоит ожидать от матча тотал больше 3.5 с попутной победой «Арсенала». Котировка составляет 2.47.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акжайык — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Мактаарал — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Банга — Ритеряй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Актобе — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Жирона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Альбасете — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аяччо — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» победит в результативном поединке?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры