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    Обыграет ли «Палермо» «Бари»?

    «Бари» — «Палермо». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия А, 19 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бари» — «Палермо»
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    «Палермо» поднялся в Серию B
    «Бари» и «Палермо» встретятся 19 августа в рамках 2 тура итальянской Серии B. Поединок начнется в 21:45 по мск. «Бари» — «Палермо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бари»

    «Бари» уже начал официальный сезон. Более того, победа в Кубке страны над «Вероной» вышла очень впечатляющей (1:4).

    Ну а Валид Чеддира вообще может стать открытием чемпионата. Форвард оформил хет-трик в кубковой встрече.

    Причем до того «Бари» прошел еще и «Падову» (3:0). А блестящий Чеддира сделал дубль.

    Все прогнозы на Серию А

    А вот в стартовом туре Серии B коллектив сыграл вничью с «Пармой» (2:2) на выезде.

    «Палермо»

    Как и соперник, по итогам прошлого сезона «Палермо» пробилась в Серию B после выступлений в третьей группе.

    В финале плей-офф дивизиона команда обыграла «Кальчо Падову» с минимальным счетом 1:0.

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    • Кампания началась для клуба в Кубке Италии, где прошла «Реджану» (3:2), после чего потерпела разгром от «Торино» (0:3).

    В стартовом туре Серии B сицилийцы обыграли на своем поле другую «ностальгическую» команду элитного дивизиона «Перуджу» (2:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

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    «Бари» — «Палермо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Палермо» «Бари»?
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