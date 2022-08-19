«Бари» и «Палермо» встретятся 19 августа в рамках 2 тура итальянской Серии B. Поединок начнется в 21:45 по мск. «Бари» — «Палермо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бари»

«Бари» уже начал официальный сезон. Более того, победа в Кубке страны над «Вероной» вышла очень впечатляющей (1:4).

Ну а Валид Чеддира вообще может стать открытием чемпионата. Форвард оформил хет-трик в кубковой встрече.

Причем до того «Бари» прошел еще и «Падову» (3:0). А блестящий Чеддира сделал дубль.

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А вот в стартовом туре Серии B коллектив сыграл вничью с «Пармой» (2:2) на выезде.

«Палермо»

Как и соперник, по итогам прошлого сезона «Палермо» пробилась в Серию B после выступлений в третьей группе.

В финале плей-офф дивизиона команда обыграла «Кальчо Падову» с минимальным счетом 1:0.

Кампания началась для клуба в Кубке Италии, где прошла «Реджану» (3:2), после чего потерпела разгром от «Торино» (0:3).

В стартовом туре Серии B сицилийцы обыграли на своем поле другую «ностальгическую» команду элитного дивизиона «Перуджу» (2:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.