В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Маккаби» из Тель-Авива в родных стенах сыграет с клубом из Топ-чемпионата Европы — французской командой «Ницца». Начало — в 20:00 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби»

Бронзовый призёр чемпионата Израиля свой путь в третьем по значимости турнире УЕФА начал со 2-го этапа отбора. Первым соперником «Маккаби» Тель-Авив в Лиге конференций выступила «Зиря» из Азербайджана.

Исход противостояния был решён еще в первом поединке. В гостях «Маккаби» одержал победу (3:0). Ответка носила лишь формальность, поединок в Тель-Авиве завершился вничью (0:0)

В 3-м квалификационном раунде «Маккаби» встретился с греческим «Арисом». Эту дуэль израильский коллектив также выиграл (3:2 — по сумме двух матчей).

Все прогнозы на Лигу конференций

21 августа стартует новый сезон в чемпионате Израиля. Матч 1-го тура «Маккаби»из Тель-Авива проведёт дома против команды «Маккаби» Бней-Рейне.

«Ницца»

А вот «Ницца» уже может похвастаться стартом в чемпионате Франции. За 2 тура «орлята» набрали всего 2 очка.

Команда с Лазурного берега Франции пока не знает радости побед на внутренней арене. «Ницца» сыграла вничью с «Тулузой» и «Страсбургом». Оба поединка завершились с одинаковым счётом 1:1.

В еврокубках французы только стартуют, в отличии от «Маккаби». Израильскому клубу пришлось пройти 2 этапа квалификации. «Ницца» в свою очередь стартует с 4-го отборочного раунда Лиги конференций.

В прошлом сезоне чемпионата Франции «Ницца» заняла 5 место. Команде не хватило 3 очков до бронзовых медалей. По ходу сезона «орлята» одержали 20 побед, 7 встреч завершили миром и в 11 играх потерпели поражение.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 2.41.

На викторию «Маккаби» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.24.

Прогноз — команды строят игру от обороны. Матчи с участием этих команд редко проходят результативно. Скорее всего команды сыграют по низам.

Ставка — тотал меньше 2 с коэффициентом 2.34.