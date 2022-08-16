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    «Престон Норт Энд» забьет, но и впервые пропустит

    «Престон Норт Энд» — «Ротерхэм». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Престон Норт Энд» — «Ротерхэм»
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    Чидози Огбене
    «Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Ротерхэмом» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:45 мск. «Престон Норт Энд» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Августа 2022 года
    Престон Норт Энд
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Престон Норт Энд 21:45 Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед
  • Англия. Чемпионшип
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    «Престон Норт Энд»

    Эта команда начала сезон посредственно. «Престон Норт Энд» в трех матчах забил лишь один мяч.

    А вот оборона — пример для подражания. Команда еще не пропускала, и занимает 7 место в таблице.

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды удачно. «Престон Норт Энд» на выезде минимально переиграл «Лутон Таун».

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    «Престон Норт Энд» традиционно неудачно противостоит «Ротерхэму». Три последних очных поединка были проиграны.

    «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» начал чемпионат довольно прилично. В 2 матчах команда набрала четыре очка.

    «Ротерхэм» видится в лучшем случае середняком Чемпионшипа. Между тем, с атакой у команды все нормально — 5 голов в двух матчах.

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    • Минувший тур принес команде три очка. Дома «Ротерхэм» разнес в клочья оборону «Рединга» (4:0).

    В этом поединке «Ротерхэм» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, команда способна проводить качественные контратаки.

    Прогноз и ставка

    На победу «Престон Норт Энд» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Ротерхэм» — за 4.34.

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    «Престон Норт Энд» наверняка будет активно атаковать.

    «Ротерхэм» в стартовых турах впечатлил сильной атакой.

    Обе команды мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

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    «Престон Норт Энд» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. «Престон Норт Энд» забьет, но и впервые пропустит
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