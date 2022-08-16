«Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Ротерхэмом» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:45 мск. «Престон Норт Энд» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Престон Норт Энд»

Эта команда начала сезон посредственно. «Престон Норт Энд» в трех матчах забил лишь один мяч.

А вот оборона — пример для подражания. Команда еще не пропускала, и занимает 7 место в таблице.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды удачно. «Престон Норт Энд» на выезде минимально переиграл «Лутон Таун».

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«Престон Норт Энд» традиционно неудачно противостоит «Ротерхэму». Три последних очных поединка были проиграны.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» начал чемпионат довольно прилично. В 2 матчах команда набрала четыре очка.

«Ротерхэм» видится в лучшем случае середняком Чемпионшипа. Между тем, с атакой у команды все нормально — 5 голов в двух матчах.

Минувший тур принес команде три очка. Дома «Ротерхэм» разнес в клочья оборону «Рединга» (4:0).

В этом поединке «Ротерхэм» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, команда способна проводить качественные контратаки.

Прогноз и ставка

На победу «Престон Норт Энд» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Ротерхэм» — за 4.34.

«Престон Норт Энд» наверняка будет активно атаковать.

«Ротерхэм» в стартовых турах впечатлил сильной атакой .

Обе команды мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.