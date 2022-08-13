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    Миранчук забет в первом же матче за «Торино»?

    «Монца» — «Торино». Прогноз (к. 2.44) и ставки на чемпионат Италии 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Торино»
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    Алексей Миранчук
    «Торино» сыграет на выезде против «Монцы» в рамках первого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 21:45 мск. «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Августа 2022 года
    Монца
  • Италия. Серия А
    •  Монца 21:45 Торино Торино
  • Турин
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    «Монца»

    Возвращение «Монцы» в элиту итальянского футбола состоялось благодаря Сильвио Берлускони, ставшему владельцем скромного клуба осенью 2018 года.

    Бывший хозяин «Милан» выполнил свое обещание, сделав все, чтобы команда играла в Серии А. К слову, вместе с Берлускони в клуб пришел Адриано Галлиани, который и занимается всеми футбольными процессами.

    Коэффициенты матча Монца — Торино

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    «Монца» неплохо провела трансферную кампанию, сделав несколько интересных приобретений. Состав команды усилили Стефано Сенси, Маттео Пессина и Марлон, игравший в прошлом сезоне за донецкий «Шахтер».

    На прошлой неделе «Монца» успешно стартовала в Кубке Италии, выиграв на своем поле у «Фрозиноне» (3:2).

    А перед этим «Монца» выиграла пять товарищеских матчей подряд.

    «Торино»

    За «Торино» в этом сезоне будет пристально следить вся футбольная Россия. На днях туринский клуб подписал Алексея Миранчука, который наконец-то вырвался из «Аталанты».

    И это не единственный новичок «Торино» на этой неделе. В тот же день состав команды пополнил Никола Влашич. Хорват так и не смог проявить себя в лондонском «Вест Хэме».

    Но у «Торино» при этом есть и серьезные потери. Во-первых, отказался продлевать контракт нападающий Андреа Белотти. А бразильский защитник Бремер перешел в «Ювентус».

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    «Торино» тоже вышел в следующий раунд Кубка Италии. Команда Ивана Юрича разгромила «Палермо» (3:0), в том числе благодаря голу Пьетро Пеллегри, который может стать заменой Белотти на позиции центрфорварда.

    Прогноз и ставка

    На «Монцу» в этом матче можно поставить за 2.52, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Торино» — за 2.83.

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    Очевидно, что это один из тех матчей, в котором самым неправильным выбором будет ставка на исход.

    Но при этом велика вероятность, что команды порадуют зрителей забитыми мячами. И у «Монцы», и у «Торино» есть качественные исполнители в атаке, поэтому, скорее всего, будет нескучно.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.44.

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    «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Миранчук забет в первом же матче за «Торино»?
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