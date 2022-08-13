«Торино» сыграет на выезде против «Монцы» в рамках первого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 21:45 мск. «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

Возвращение «Монцы» в элиту итальянского футбола состоялось благодаря Сильвио Берлускони, ставшему владельцем скромного клуба осенью 2018 года.

Бывший хозяин «Милан» выполнил свое обещание, сделав все, чтобы команда играла в Серии А. К слову, вместе с Берлускони в клуб пришел Адриано Галлиани, который и занимается всеми футбольными процессами.

Коэффициенты матча Монца — Торино 1 2.55 X 3.30 2 2.80 Ставка

«Монца» неплохо провела трансферную кампанию, сделав несколько интересных приобретений. Состав команды усилили Стефано Сенси, Маттео Пессина и Марлон, игравший в прошлом сезоне за донецкий «Шахтер».

На прошлой неделе «Монца» успешно стартовала в Кубке Италии, выиграв на своем поле у «Фрозиноне» (3:2).

А перед этим «Монца» выиграла пять товарищеских матчей подряд.

«Торино»

За «Торино» в этом сезоне будет пристально следить вся футбольная Россия. На днях туринский клуб подписал Алексея Миранчука, который наконец-то вырвался из «Аталанты».

И это не единственный новичок «Торино» на этой неделе. В тот же день состав команды пополнил Никола Влашич. Хорват так и не смог проявить себя в лондонском «Вест Хэме».

Но у «Торино» при этом есть и серьезные потери. Во-первых, отказался продлевать контракт нападающий Андреа Белотти. А бразильский защитник Бремер перешел в «Ювентус».

Все прогнозы на Серию А

«Торино» тоже вышел в следующий раунд Кубка Италии. Команда Ивана Юрича разгромила «Палермо» (3:0), в том числе благодаря голу Пьетро Пеллегри, который может стать заменой Белотти на позиции центрфорварда.

Прогноз и ставка

На «Монцу» в этом матче можно поставить за 2.52, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Торино» — за 2.83.

Очевидно, что это один из тех матчей, в котором самым неправильным выбором будет ставка на исход.

Но при этом велика вероятность, что команды порадуют зрителей забитыми мячами. И у «Монцы», и у «Торино» есть качественные исполнители в атаке, поэтому, скорее всего, будет нескучно.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.44.