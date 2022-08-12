«Парма»
Эта команда в минувшем сезоне едва не вылетела из Серии В. «Парма» пребывала рядом с опасной зоной.
А вот новый сезон для команды должен стать продуктивнее. Пармезанцы постараются вернуться в Серию А.
Прошла команда и в 1/16 финала Кубка Италии. На выезде «Парма» не оставила шансов «Салернитане» (0:2).
Матчи с «Бари» для команды складываются непросто. Из пяти последних поединков москвичи добыли две победы при двух поражениях.
«Бари»
«Бари» также успешно начал официальный сезон. Более того, победа в Кубке страны над «Вероной» вышла очень впечатляющей (1:4).
Ну а Валид Чеддира вообще может стать открытием чемпионата. Форвард оформил хет-трик в кубковой встрече.
Причем до того «Бари» прошел еще и «Падову» (3:0). А блестящий Чеддира сделал дубль.
В этом поединке «Бари» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, свои шансы в атаке команда будет иметь.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Парму» за 1.94, на ничью за 3.40, а на «Бари» — за 4.06.
«Парма» постарается начать сезон с победы.
«Бари»
Обе команды имеют в своих составах неплохих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08.