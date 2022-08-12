«Парма» сыграет на своем поле с «Бари» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 августа, начало — в 21:45 мск. «Парма» — «Бари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

Эта команда в минувшем сезоне едва не вылетела из Серии В. «Парма» пребывала рядом с опасной зоной.

А вот новый сезон для команды должен стать продуктивнее. Пармезанцы постараются вернуться в Серию А.

Прошла команда и в 1/16 финала Кубка Италии. На выезде «Парма» не оставила шансов «Салернитане» (0:2).

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Матчи с «Бари» для команды складываются непросто. Из пяти последних поединков москвичи добыли две победы при двух поражениях.

«Бари»

«Бари» также успешно начал официальный сезон. Более того, победа в Кубке страны над «Вероной» вышла очень впечатляющей (1:4).

Ну а Валид Чеддира вообще может стать открытием чемпионата. Форвард оформил хет-трик в кубковой встрече.

Причем до того «Бари» прошел еще и «Падову» (3:0). А блестящий Чеддира сделал дубль.

В этом поединке «Бари» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, свои шансы в атаке команда будет иметь.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Парму» за 1.94, на ничью за 3.40, а на «Бари» — за 4.06.

«Парма» постарается начать сезон с победы.

«Бари» отлично выглядел в кубковых поединках .

Обе команды имеют в своих составах неплохих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08.