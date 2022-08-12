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    «Парма» и «Бари» будут забивать

    «Парма» — «Бари». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Серия В, 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Бари»
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    Роберто Инглезе
    «Парма» сыграет на своем поле с «Бари» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 августа, начало — в 21:45 мск. «Парма» — «Бари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 12 Августа 2022 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 21:45 Бари Бари
  • Италия. Серия B
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    «Парма»

    Эта команда в минувшем сезоне едва не вылетела из Серии В. «Парма» пребывала рядом с опасной зоной.

    А вот новый сезон для команды должен стать продуктивнее. Пармезанцы постараются вернуться в Серию А.

    Прошла команда и в 1/16 финала Кубка Италии. На выезде «Парма» не оставила шансов «Салернитане» (0:2).

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    Матчи с «Бари» для команды складываются непросто. Из пяти последних поединков москвичи добыли две победы при двух поражениях.

    «Бари»

    «Бари» также успешно начал официальный сезон. Более того, победа в Кубке страны над «Вероной» вышла очень впечатляющей (1:4).

    Ну а Валид Чеддира вообще может стать открытием чемпионата. Форвард оформил хет-трик в кубковой встрече.

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    • Причем до того «Бари» прошел еще и «Падову» (3:0). А блестящий Чеддира сделал дубль.

    В этом поединке «Бари» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, свои шансы в атаке команда будет иметь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Парму» за 1.94, на ничью за 3.40, а на «Бари» — за 4.06.

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    «Парма» постарается начать сезон с победы.

    «Бари» отлично выглядел в кубковых поединках.

    Обе команды имеют в своих составах неплохих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08.

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    «Парма» — «Бари»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. «Парма» и «Бари» будут забивать
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