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    «Канониры» переиграют «Балтику»

    «Балтика» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Первая лига, 8 августа 2022 года

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    «Арсенал» Тула
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 августа, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Августа 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 20:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Балтика»

    Команда Сергея Игнашевича твердо нацелена на подъем в элиту. Вот только старт у «балтийцев» выше скомканным.

    В трех матчах команда набрала 4 очка и занимает 8 место. Хотя потенциально «Балтика» должна быть гораздо выше.

    Минувший тур сложился для команды не столь успешно. «Балтика» на выезде потеряла очки в матче с «Шинником» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с туляками для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков «Балтика» выиграл лишь раз при трех поражениях.

    «Арсенал» Тула

    Туляки являются одними из фаворитов сезона. Состав у команды сильный: по именам — так точно.

    В трех сыгранных матчах «Арсенал» Тула набрал 7 очков. «Канониры» в таблице вторые, но атакуют мощнее всех (7 голов).

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    • Причем в предыдущем туре «Арсенал» Тула первые очки в сезоне. Дома команда Олега Кононова не смогла одолеть «Акрон» (1:1).

    В этом поединке «Арсенал» Тула будет действовать первым номером. Расчет в атаке возложен на Евгения Луценко, Кирилла Панченко и Сергея Ткачева.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 2.41, на ничью за 3.40, а на «Балтику» — за 2.77.

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    «Балтика» в стартовых турах выглядела не столь монолитно.

    «Арсенал» Тула прекрасно атакует.

    Туляки блестяще выглядят в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула с коэффициентом 2.41.

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    «Балтика» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» переиграют «Балтику»
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