«Балтика» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 августа, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Команда Сергея Игнашевича твердо нацелена на подъем в элиту. Вот только старт у «балтийцев» выше скомканным.

В трех матчах команда набрала 4 очка и занимает 8 место. Хотя потенциально «Балтика» должна быть гораздо выше.

Минувший тур сложился для команды не столь успешно. «Балтика» на выезде потеряла очки в матче с «Шинником» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с туляками для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков «Балтика» выиграл лишь раз при трех поражениях.

«Арсенал» Тула

Туляки являются одними из фаворитов сезона. Состав у команды сильный: по именам — так точно.

В трех сыгранных матчах «Арсенал» Тула набрал 7 очков. «Канониры» в таблице вторые, но атакуют мощнее всех (7 голов).

Причем в предыдущем туре «Арсенал» Тула первые очки в сезоне. Дома команда Олега Кононова не смогла одолеть «Акрон» (1:1).

В этом поединке «Арсенал» Тула будет действовать первым номером. Расчет в атаке возложен на Евгения Луценко, Кирилла Панченко и Сергея Ткачева.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 2.41, на ничью за 3.40, а на «Балтику» — за 2.77.

«Балтика» в стартовых турах выглядела не столь монолитно.

«Арсенал» Тула прекрасно атакует .

Туляки блестяще выглядят в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула с коэффициентом 2.41.