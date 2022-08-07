В 4-м туре чемпионата России по футболу московское «Торпедо» на своем поле сыграет против «Химок». Встреча пройдет 7 августа и начнется в 15:00 по мск. «Торпедо» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

В прошлом сезоне московская команда выступала в первой российской лиге. Там она за 38 поединков набрала 75 очков и финишировать на первой строчке. Таким образом, спустя семь лет «Торпедо» вновь будет выступать в высшей российском дивизионе.

В межсезонье столичная команда провела шесть товарищеских встреч. Отметим, что «автозаводцы» в них проиграли только раз, а также четыре раза победив и расписав две мировые.

Коэффициенты матча Торпедо — Химки 1 3.90 X 3.50 2 1.95 Ставка

А вот старт в РПЛ у команды не задался. В первом туре столичные на своем поле уступили со счетом 1:3, а затем в дерби были разгромлены московским «Динамо» со счетом 0:4.

Все прогнозы на РПЛ

И только в третьем игровом дне «торпедовцы» добыли свои первые баллы в этом чемпионате, расписав мировую в Самаре с местными «Крыльями Советов», сыграв 1:1.

«Химки»

«Красно-черные» сумели сохранить прописку в высшем российском дивизионе по итогам прошлого сезона. Команда заняла в чемпионате 13 место, набрав в 30 турах 32 балла.

После этого подмосковному коллективу в стыковых матчах удалось по сумме двух встреч переиграть «СКА-Хабаровск». Сперва он уступил на выезде 0:1, но в родных стенах взял реванш — 3:0.

Из трансферных потерь — только Бесард Сабович (ушел свободным агентом) и форвард Гия Григалава, вернувшийся в тульский «Арсенал». Зато удалось сохранить лидера атак Ризвана Мирзова.

В первом туре нового первенств химчане неожиданно сыграли дома вничью с «Зенитом» 1:1, следом за чем переиграли в родных стенах «Нижний Новгород» 3:0. А вот в третьем туре они проиграли на выезде 0:1 «Ростову».

Последний раз соперники встречались между собой в марте 2020 года, когда в 1/4 финала Кубка России победу отпраздновали «Химки» — 5:1.

Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Химки»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Химок» — 1.88, победа «Торпедо» — 4.20, ничья — 3.55

«Торпедо» неудачно стартовал, но потихоньку уже начал находить свою игру, о чем показала их последняя ничейная игра с «Крылья Советов». Вот и сейчас они всеми силами будут стараться цепляться за очки.