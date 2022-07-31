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    «Балтика» продолжит свой подъем

    «Шинник» — «Балтика». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 31 июля 2022 года

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    «Балтика»
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Июля 2022 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 19:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Шинник»

    Команда Вадима Евсеева так же боевита, как и сам наставник. Ярославцы вернулись в первую лигу, и весьма честолюбивы.

    Вот и нынешний чемпионат «Шинник» начал, в целом, на своем уровне. В двух матчах команда набрала три очка.

    Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Шинник» вырвал победу на крепким «Акроном» (2:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с калининградцами для «Шинника» давно являются проблемой. Из пяти последних поединков ярославцы выиграли только раз при четырех коллизиях.

    «Балтика»

    Этот клуб ставит перед собой высокие задачи. Сергею Игнашевичу предстоит выводить команду в РПЛ — иного результата ему уже не простят.

    Вот только старт у «балтийцев» откровенно не задался. В двух сыгранных матчах «Балтика» набрала лишь три пункта.

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    • Причем в предыдущем туре «Балтика» как раз добыла премьерную победу в сезоне. Дома был обыгран «Волгарь» (3:1).

    В этом поединке «Балтика» будет максимально сконцентрирована на атакующей игре. Да и опыта у команды побольше, чем у возвращенца в первую лигу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.18, на ничью за 3.34, а на «Шинник» — за 3.36.

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    «Шинник» неплохо проявил себя в предыдущем туре.

    «Балтика» намеревается продолжить свой подъем в группу лидеров.

    Честолюбивые «балтийцы» будут активно идти вперед. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.18.

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    «Шинник» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» продолжит свой подъем
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