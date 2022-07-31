«Шинник» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Команда Вадима Евсеева так же боевита, как и сам наставник. Ярославцы вернулись в первую лигу, и весьма честолюбивы.

Вот и нынешний чемпионат «Шинник» начал, в целом, на своем уровне. В двух матчах команда набрала три очка.

Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Шинник» вырвал победу на крепким «Акроном» (2:3).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с калининградцами для «Шинника» давно являются проблемой. Из пяти последних поединков ярославцы выиграли только раз при четырех коллизиях.

«Балтика»

Этот клуб ставит перед собой высокие задачи. Сергею Игнашевичу предстоит выводить команду в РПЛ — иного результата ему уже не простят.

Вот только старт у «балтийцев» откровенно не задался. В двух сыгранных матчах «Балтика» набрала лишь три пункта.

Причем в предыдущем туре «Балтика» как раз добыла премьерную победу в сезоне. Дома был обыгран «Волгарь» (3:1).

В этом поединке «Балтика» будет максимально сконцентрирована на атакующей игре. Да и опыта у команды побольше, чем у возвращенца в первую лигу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.18, на ничью за 3.34, а на «Шинник» — за 3.36.

«Шинник» неплохо проявил себя в предыдущем туре.

«Балтика» намеревается продолжить свой подъем в группу лидеров .

Честолюбивые «балтийцы» будут активно идти вперед. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.18.