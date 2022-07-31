«Шинник»
Команда Вадима Евсеева так же боевита, как и сам наставник. Ярославцы вернулись в первую лигу, и весьма честолюбивы.
Вот и нынешний чемпионат «Шинник» начал, в целом, на своем уровне. В двух матчах команда набрала три очка.
Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Шинник» вырвал победу на крепким «Акроном» (2:3).
Матчи с калининградцами для «Шинника» давно являются проблемой. Из пяти последних поединков ярославцы выиграли только раз при четырех коллизиях.
«Балтика»
Этот клуб ставит перед собой высокие задачи. Сергею Игнашевичу предстоит выводить команду в РПЛ — иного результата ему уже не простят.
Вот только старт у «балтийцев» откровенно не задался. В двух сыгранных матчах «Балтика» набрала лишь три пункта.
Причем в предыдущем туре «Балтика» как раз добыла премьерную победу в сезоне. Дома был обыгран «Волгарь» (3:1).
В этом поединке «Балтика» будет максимально сконцентрирована на атакующей игре. Да и опыта у команды побольше, чем у возвращенца в первую лигу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.18, на ничью за 3.34, а на «Шинник» — за 3.36.
«Шинник» неплохо проявил себя в предыдущем туре.
«Балтика»
Честолюбивые «балтийцы» будут активно идти вперед. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.18.