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    Добьется ли «Милан» победы на «Велодроме»?

    «Марсель» — «Милан». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Милан»
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    «Милан»
    В воскресенье, 31 июля, «Марсель» принимает дома «Милан» в рамках товарищеского матча. Встреча на стадионе «Велодром» в Марселе начнется в 19:00 мск. «Марсель» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2022 года
    Марсель
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Марсель 19:00 Милан Милан
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    «Марсель»

    В прошлом сезоне «Олимпик» финишировал на 2-м месте, отстав от ПСЖ на 15 очков. В еврокубках, после вылета из Лиги Европы, провансальцы дошли до полуфинала Лиги конференций.

    В межсезонье «Марсель» покинули вратарь Стив Манданда, полузащитник Бубакар Камара и защитник Люка Перрен.

    Усилили состав вратарь Пау Лопес, защитник Самюэль Жиго, хавбеки Дженгиз Ундер, выкупленный Маттео Гендузи и вернувшийся из аренды Неманя Радонич, а также форвард Аркадиуш Милик.

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    Подопечные Игора Тудора провели 4 контрольных матча. Начали с победы над «Мариняну» (4:1), но после этого не сумели справиться с «Норвичем» (0:3), «Мидлсбро» (0:2) и «Бетисом» (1:1).

    «Милан»

    «Россонери» в прошлом сезоне стали чемпионами Италии , опередив «Интер» всего лишь на два очка. В еврокубках «Милан» провалился, заняв последнее место в группе В.

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    • В межсезонье команду покинули защитники Алессио Романьоли и Маттиа Кальдара, хавбеки Франк Кессье, Саму Кастильехо и Даниэль Мальдини, и форварды Лоренцо Коломбо, Риккардо Тонин и Франк Тсаджут.

    Усилили миланцев нападающий Дивок Ориги и переподписанный Златан Ибрагимович. Остальные трансферы пока в стадии торгов.

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    Подопечные Стефано Пиоли провели три контрольных матча. В июле коллектив уступил «Залаэгерсегу» (2:3), зато взял верх над «Кёльном» (2:1) и «Вольфсбергером» (5:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Милана» — 2.37.

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    В последний раз «Марсель» и «Милан» встречались еще 12 лет назад — в 2009 году, заверошив еврокубковый матч вничью.

    Несмотря на кадровые потери, «Милан» в межсезонье выглядит предпочтительнее. Прогноз: «Милан» не проиграет верховой матч. .

    Команды результативны в контрольных матчах. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.76.

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    «Марсель» — «Милан»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. Добьется ли «Милан» победы на «Велодроме»?
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