«Викинг»
Команда не может выиграть уже два матча подряд. После ничьи со «Спартой» она провела неудачный поединок в чемпионате Норвегии, проиграв 2:4 клубу «Волеренга».
Это стало первым поражением «Викинга» за последние 4 выступления, в рамках которых он набрал две ничьи и две победы.
На своем поле «Викинг» сейчас не блистает победами. За четыре поединка у него только один положительный результат.
Все прогнозы на Лигу конференций
В прошлом сезоне коллектив в еврокубках не выступал. В целом он имеет не слишком большой опыт матчей в подобных турнирах.
«Спарта»
Гости стартовали сезон первым матчем с «Викингом». После предсезонки команда провела третью игру подряд, которая не закончилась ее победой.
Ранее «Спарта» проиграла «Вольфсбергу» со счетом 0:1, а затем сыграла вничью 1:1 с клубом ПАКШ.
В прошлом сезоне «Спарта» финишировала на третьем месте в чемпионате Чехии после «Славии» и «Виктории» Пльзень. Дойдя до финала Кубка страны, команда проиграла 1:3 «Словацко».
Также прошлогодняя кампания не обошлась без еврокубков. В Лиге конференций «красные» дошли до 1/16 финала, где проиграли «Партизану».
Прогноз и ставка
Букмекеры дают больше шансов «Спарте». На проход в следующий раунд они предлагают 2.48 и 1.52 соответственно.
Победу «Викинга» в матче конторы оценивают котировкой 3.60 и за 1.98 можно поставить на победу «Спарты».
«Спарта» не смогла выиграть в первом матче, наверное, потому что это была первая встреча сезона. В целом же команда намного опытнее своего оппонента и должна довести дело до логического конца. Ставка — победа «Спарты» за 1.98.