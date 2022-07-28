Ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций между «Викингом» и пражской «Спартой» состоится 28 июля. Начало в 20:00 мск. В прошлый раз команды закончили нулевой ничьей. «Викинг» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Викинг»

Команда не может выиграть уже два матча подряд. После ничьи со «Спартой» она провела неудачный поединок в чемпионате Норвегии, проиграв 2:4 клубу «Волеренга».

Это стало первым поражением «Викинга» за последние 4 выступления, в рамках которых он набрал две ничьи и две победы.

На своем поле «Викинг» сейчас не блистает победами. За четыре поединка у него только один положительный результат.

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В прошлом сезоне коллектив в еврокубках не выступал. В целом он имеет не слишком большой опыт матчей в подобных турнирах.

«Спарта»

Гости стартовали сезон первым матчем с «Викингом». После предсезонки команда провела третью игру подряд, которая не закончилась ее победой.

Ранее «Спарта» проиграла «Вольфсбергу» со счетом 0:1, а затем сыграла вничью 1:1 с клубом ПАКШ.

В прошлом сезоне «Спарта» финишировала на третьем месте в чемпионате Чехии после «Славии» и «Виктории» Пльзень. Дойдя до финала Кубка страны, команда проиграла 1:3 «Словацко».

Также прошлогодняя кампания не обошлась без еврокубков. В Лиге конференций «красные» дошли до 1/16 финала, где проиграли «Партизану».

Прогноз и ставка

Букмекеры дают больше шансов «Спарте». На проход в следующий раунд они предлагают 2.48 и 1.52 соответственно.

Победу «Викинга» в матче конторы оценивают котировкой 3.60 и за 1.98 можно поставить на победу «Спарты».

«Спарта» не смогла выиграть в первом матче, наверное, потому что это была первая встреча сезона. В целом же команда намного опытнее своего оппонента и должна довести дело до логического конца. Ставка — победа «Спарты» за 1.98.