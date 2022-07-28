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    «Спарта» должна довести дело до логического конца

    «Викинг» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 1.98), ставки на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Фрагмент прошлого матча
    Ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций между «Викингом» и пражской «Спартой» состоится 28 июля. Начало в 20:00 мск. В прошлый раз команды закончили нулевой ничьей. «Викинг» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Викинг
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Викинг 20:00 Спарта П Спарта П
  • Прага
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    «Викинг»

    Команда не может выиграть уже два матча подряд. После ничьи со «Спартой» она провела неудачный поединок в чемпионате Норвегии, проиграв 2:4 клубу «Волеренга».

    Это стало первым поражением «Викинга» за последние 4 выступления, в рамках которых он набрал две ничьи и две победы.

    На своем поле «Викинг» сейчас не блистает победами. За четыре поединка у него только один положительный результат.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В прошлом сезоне коллектив в еврокубках не выступал. В целом он имеет не слишком большой опыт матчей в подобных турнирах.

    «Спарта»

    Гости стартовали сезон первым матчем с «Викингом». После предсезонки команда провела третью игру подряд, которая не закончилась ее победой.

    Ранее «Спарта» проиграла «Вольфсбергу» со счетом 0:1, а затем сыграла вничью 1:1 с клубом ПАКШ.

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    • В прошлом сезоне «Спарта» финишировала на третьем месте в чемпионате Чехии после «Славии» и «Виктории» Пльзень. Дойдя до финала Кубка страны, команда проиграла 1:3 «Словацко».

    Также прошлогодняя кампания не обошлась без еврокубков. В Лиге конференций «красные» дошли до 1/16 финала, где проиграли «Партизану».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают больше шансов «Спарте». На проход в следующий раунд они предлагают 2.48 и 1.52 соответственно.

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    Победу «Викинга» в матче конторы оценивают котировкой 3.60 и за 1.98 можно поставить на победу «Спарты».

    «Спарта» не смогла выиграть в первом матче, наверное, потому что это была первая встреча сезона. В целом же команда намного опытнее своего оппонента и должна довести дело до логического конца. Ставка — победа «Спарты» за 1.98.

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    «Викинг» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Спарта» должна довести дело до логического конца
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